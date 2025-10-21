Річ у тім, що громадяни відчували дискомфорт та погіршення самопочуття від подібних змін у часі. Саме тому питання скасування переведення годинників неодноразово порушувалося на державному рівні, пише 24 Канал з посиланням на законопроєкт № 4201.

Чи діє переведення годинників на зимовий час у 2025 році?

У 2024 році Верховна Рада України ухвалила законопроєкт №4201, який передбачав остаточний перехід на постійний зимовий час і повну відмову від переведення годинників. Однак, станом на жовтень 2025 року, цей важливий документ досі не підписав Президент України Володимир Зеленський. Тому законопроєкт не набув юридичної сили.

Поки закон не буде підписано, країна змушена керуватися старими правилами, двічі на рік синхронізуючись із більшістю країн Європи, де ця практика також зберігається. Саме тому цієї осені українці знову відчують на собі вплив зміни часового поясу.

Коли Україна перейде на зимовий час у 2025 році?

У 2025 році українці перейдуть на зимовий час у ніч із суботи, 25 жовтня, на неділю, 26 жовтня. Згідно з чинною постановою Кабінету Міністрів, яка регламентує цю процедуру, рівно о 4:00 ранку за київським часом стрілки годинників необхідно буде перевести на годину назад.

Це означає, що, технічно, після 3:59 знову настане 3:00. Для більшості громадян перехід на зимовий час стане приємним бонусом, оскільки подарує додаткову годину сну на вихідних.

Водночас слід бути готовим до того, що світловий день скоротиться, і темнітиме помітно раніше. Це також вимагатиме певної адаптації організму.

Чому в Україні переводять годинники?