Чому з'являється парша на картоплі: запам'ятайте ці поради, щоб її уникнути

Парша – це захворювання картоплі, яке є доволі розповсюдженим. Погіршується зовнішній вигляд, відповідно, її вже не можна споживати. Що ж з цим робити?

Парша буває різною: глибокою, опуклою, сітчастою, плоскою. Незалежно від виду, на них утворюються виразки та вони мають поганий вигляд. Такі плоди швидко псуються, тому їх не можна ні садити. Як позбутися парші на картоплі – знає 24 Канал.

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Парша на картоплі: причини

Часто парша з'являється через недотримання або неправильну сівозміну. Це грамотне чергування посадки рослин, які підходять одне одному. Тож сівозміна – чудова профілактика хвороб, не варто про неї забувати

Буває так, що городники садять вже заражений посадковий матеріал. Будьте уважними з якістю плодів.

Є ймовірність зараження картоплі паршею, коли є дефіцит калію. Також таке відбувається, коли удобрюють рослини органічними добрива, зокрема, свіжим гноєм. Але він не підживлює землю, створює умови для розвитку хвороби.



Парша на картоплі / Фото "Земляк"

Висока кислотність землі нерідко стає причиною, через яку розвиваються хвороби такі, як парша.

Гарні умови для цієї хвороби – це доступ кисню: коли його менше в ґрунті – грибку некомфортно там жити. Зараження паршею ще можна залежати від того, наскільки глибоко картопля залягає в ґрунт. Тому, де глибше – там менше ймовірності, що з'явиться ця хвороба.

Як не допустити розвиток парші

Саджайте тільки здоровий посадковий матеріал . Краще брати сорти, які вважають стійкими до захворювань.

. Краще брати сорти, які вважають стійкими до захворювань. Не варто застосовувати вапно перед саджанням картоплі. Вносьте лише нейтральні або кислі добрива. Від лужних – парша починає розвиватися.

Восени не поливайте грядку органікою, особливо гноєм. Підкислення землі зменшує розвиток звичайної парші, але збільшує – порошистої.



Гній / Фото Floristics.info

Комплексні добрива – найкраще рішення для рослин, бо вони зміцнять їх здоров'я та посилять імунітет.

та посилять імунітет. У холодній та вологій землі парша прогресує значно швидше, тому не садіть картоплю дуже рано. Хай краще ґрунт прогріється.

значно швидше, тому не садіть картоплю дуже рано. Хай краще ґрунт прогріється. У цій справі має значення профілактика. Хорошим заходом є посіяти такі рослини, як гірчицю, жито, боби.



Гірчиця / Фото "Сильна пасіка"