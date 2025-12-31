Без парфумів складно уявити повноцінне доповнення образу, пише 24 Канал з посиланням на Cosmopolitan. Певними ароматами ви захочете насолоджуватися постійно, бо вони мають надзвичайно вишуканий аромат.

Які парфуми придбати на Новий рік?

Gucci Guilty Eau de Parfum Intense Pour Femme

Аромат є яскравим та чуттєвим, тож ідеально підійде для особливих моментів. Парфум відкривається свіжими цитрусовими нотами, які переплітаються із ароматом білого букет туберози й іланг-ілангу, які доповнює слива. Базу огортає шлейф пачулів та ветиверу з ванільним акцентом. Цей теплий аромат сподобається всім жінкам.



Найкращі аромати для подарунку на Новий рік / Фото Pinterest

Giorgio Armani My Way Eau de Parfum Intense

Парфум є культовим, тож вершково-кремова композиція на основі апельсинового цвіту, індійської туберози, сандаловї деревини та солодкуватої ванілі має неперевершений запах.



Найкращі аромати для подарунку на Новий рік / Фото Pinterest

Sabrina Carpenter Sweet Tooth Caramel Dream

Аромат пахне десертом, а його точно захочуть ті, хто люблять відому співачку. Композиція містить ноти мигдального молока, цитрусів та фрезії. У серці відчутний запах темного шоколаду, ванілі, орхідеї, карамелі, амбри, сандала, мускусу й пачулів.



Найкращі аромати для подарунку на Новий рік / Фото Pinterest

Для новорічної ночі жінкам рекомендовано обрати кілька вишуканих ароматів: Valentino Born in Roma Donna Extradose, Chanel Chance Eau Splendide, Dolce & Gabbana My Devotion Eau de Parfum Intense, Dior Miss Dior Essence, Marc Jacobs Perfect Absolute, пише City Magazine.

Які ще є цікаві аромати?