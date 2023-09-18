Не робіть цього, бо врожаю не буде: де не можна садити озимий часник

Городники дедалі частіше садять озимий часник. Втім, далеко не всі знають, як це зробити правильно, аби отримати найкращий врожай. Цікаво, що багато людей регулярно допускають одні й ті ж помилки.

Куди не можна садити озимий часник, розповіла "Городниця з Одеси". Авторка відео наголосила, що правильний вибір місця – це вже половина успіху, пише 24 Канал.

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У яких місцях не варто садити озимий часник

Від того, де саме ви посадите часник, залежатиме врожай. Тож до вибору місця необхідно поставитися дуже відповідально.

Перше місце, найнебезпечніше для посадки озимого часнику – низини й сі ділянки, де накопичується вода під час осінніх дощів і весняного танення снігу.

Якщо ви оберете це місце – гарантовано позбудетеся більшої частини врожаю вже на старті, тому що у зубчиків часнику не буде шансу дожити навіть до весни. Пам'ятайте, що озимий часник потрібно висаджувати на височинах, звідки стікає вся вода. Від того, наскільки сухо буде зубчикам, залежить, чи зійде часник навесні,

– наголосила городниця.

Також порадила тим, у кого підтоплюється ділянка, облаштувати високі грядки з гарним дренажем всередині. Для цього можна використати гілки дерев. Вони поступово перегнивають та збагачують ґрунт.

Де не можна садити озимий часник / iStock

Друге невдале місце, – коли грядка розташована у тіні. Як наслідок, зубчики будуть дрібними та блідими. Окрім того, у них різко збільшаться шанси на розвиток хвороб.

Третє місце, куди не варто садити часник, – грядки, на яких росли фенхель та базилік. Річ у тім, що вони виділяють у ґрунт речовини, які пригнічують ріст і розвиток цибулинних культур.

Четверте місце – найпоширеніша серед неосвічених городників проблема, зауважила авторка відео. Йдеться про грядку, що звільняється після посадки цибулі або часнику.

Не робіть цього. Не саджайте завжди на одну й ту ж грядку часник та цибулиння. Врожаю не буде, або буде дуже багато хвороб,

– підкреслила городниця.

П'яте місце – висаджування зубчиків після збирання моркви й буряка. Коренеплоди виносять із ґрунту величезну кількість живлення й саме тих елементів, які будуть потрібні для росту часнику наступного року.

А ось після патисонів, кабачків, капусти, огірків гороху, озимий часник росте дуже добре й показує чудові результати за врожайністю та стійкістю до хвороб,

– зауважила авторка.

Шосте місце – посадки полуниці. Своїми кореневими виділеннями часник пригнічує її. Тож краще утриматися від такого спільного культивування.