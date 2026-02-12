Колекція годинників за 250 тисяч євро: розкішні аксесуари доньки скандального Гринкевича

Поки львівський бізнесмен Ігор Гринкевич та його син Роман фігурують в масштабній корупційній справді, пов'язаній із розкраданням державних коштів, донька підприємця Ольга демонструє у соцмережах зовсім іншу реальність.

Жінка регулярно показує розкішний відпочинок, брендові речі та дорогі аксесуари. Зокрема, користувачі звернули увагу на її колекцію люксових годинників, передає 24 Канал.

Так, раніше частину сімейного бізнесу Гринкевичів оформили на Ольгу. Разом із матір'ю вона була співвласницею компанії "Трейд Лайнс Рітейл", яка займалася постачанням одягу та харчування для ЗСУ.

Втім, в публічному просторі Ольга не говорить про бізнес чи волонтерство, а здебільшого демонструє своє розкішне життя. За підрахунками одного з користувачів Threads, який проаналізував фото жінки в соцмережах, загальна вартість колекції її годинників може сягати близько 250 тисяч євро.

На знімках Ольги в інстаграмі видно кілька аксесуарів, схожих на моделі відомих люксових брендів.

Зокрема, один із годинників нагадує Patek Philippe Nautilus, який коштує понад 98 тисяч євро.

Інший аксесуар схожий на Rolex Day-Date 40. Ціни на подібні годинники стартують від 63 тисяч євро.

Також на знімках можна помітити й інші годинники цього сегмента – їхня вартість коливаються від 9 до 37 тисяч євро. Серед брендів годинників Ольги можна помітити Cartier та Hublot.

Годинники Ольги Гриневич / Скриншоти з Threads

Нагадаємо, що влітку 2023 року Ольга потрапила в ЗМІ після того, як опублікувала фото з "золотого" вагона Укрзалізниці – його під час повномасштабного вторгнення використовують спеціально для дипломатичних рейсів. Оренда такого вагона коштує близько 34 тисяч гривень. Світлина викликала хвилю обурення й після критики в мережі Ольга видалила фотографію.

