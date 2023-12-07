Мені абсолютно по*бать, – скандальний блогер Волошин жорстко розкритикував Машу Єфросиніну

Днями Аня Трінчер дала інтерв'ю Маші Єфросиніній. Під час розмови співачка розповіла про кар'єру та розлучення. Водночас у ході інтерв'ю телеведуча запитала у виконавиці, чи доречно в час повномасштабного вторгнення публікувати контент з дорогими подарунками. Це обурило колишнього чоловіка Анни Олександра Волошина.

Блогер зауважив, що інтерв'юерка сама у відео була одягнена в дорогий одяг та мала прикраси за тисячі доларів. Тож, на думку Олександра, з боку Маші було лицемірно дорікати артистці за коштовні подарунки та одяг.

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Олександр Волошин розкритикував Машу Єфросиніну

Чоловік переконаний, що вони з Анною мають право транслювати своє життя таким, яким воно є, адже блогер та співачка з початку великої війни активно донатять та допомагають військовим.



Олександр Волошин висловився про доречність висвітлення красивого життя / Скриншот з інстаграм-сторіс

Один момент, коли про це може розказувати людина, яка зараз знаходиться на фронті, чи віддає всі свої гроші на благодійність. Але коли це робить Маша Єфросиніна, яка у випуску з Анею сидить у кольє Frolova за п'ятдесят тисяч гривень. І сидить в браслетах Cartier, які коштують тисячу доларів… Ну для мене це верх лицемірства,

– зазначив Олександр Волошин.



Олександр Волошин захейтив Машу Єфросиніну / Скриншот з інстаграм-сторіс

Блогер наголосив, що його дуже бісять "правильні" люди, які видають себе за таких лише на публіці.

"Всі чомусь бояться про це сказати. А мені абсолютно по*бать. Я казав і буду казати те, що думаю", – підсумував Волошин.



Олександр Волошин розкритикував Машу Єфросиніну / Скриншот з інстаграм-сторіс

Інтерв'ю з Анною Трінчер: дивіться відео онлайн