Обробка дерев залізним купоросом: що треба пам'ятати

Залізний купорос називають ще сульфат заліза. Це популярний та бюджетний засіб, яким обробляють дерева.

Залізний купорос – це кристалічний порошок світло-зеленого кольору. Ним можна обприскувати різні дерева в саду. Дізнаймося, яку користь має залізний купорос та коли його використовувати.

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Для чого використовують залізний купорос

Обробка саджанців залізним купоросом в осінню пору допомагає захистити їх від хвороб та шкідників, які часто живуть, зокрема, у лишайниках – організмах, які з'явилися через поєднання грибка та водоростей. Їх часто можна помітити на різних деревах.

Так-от, експерти стверджують, що ця речовина здатна знищити лишайники, мохи та міцелій грибків на поверхні дерев. Купорос виділяє залізо, яке потрібне рослинам для фотосинтезу.

Також купоросом білять стовбури дерев восени або навесні. Речовина допомагає вилікувати рани на саджанцях.

Коли саме використовують залізний купорос

Залежно від міцності, розчини використовують для різних завдань. Наприклад, 1%-им залізним купоросом поливають саджанці під час їх активного росту та розвитку. А ще – коли з'являються ознаки різних захворювань – парші, борошнистої роси, гнилі та плямистості.

5%-ий розчин купоросу застосовують, коли на рослині вже немає листя. Оптимально це робити у кінці листопада.



Залізний купорос / Фото Agro-Ukraine

Для обробки троянд зазвичай беруть 0,3% суміш, а для кущів з ягодами – 4%-ий розчин.

Ефект від купоросу проявляється вже за кілька годин, але найбільший результат можна помітити – за 24 години.

Як безпечно використовувати купорос

Треба пам'ятати, що якщо залізний купорос потрапить на слизові оболонки або на шкіру, це може пошкодити їх. Тому перед процедурою візьміть рукавички, респіратор і окуляри.

Саму речовину треба розвести з водою та перелити в обприскувач.

Тоді можна проводити обробку, починаючи зі старих гілок на деревах, бо вони товстіші, ніж молоді.

Також перед стартом процедури, треба прочитати інструкцію. Бо якщо неправильно обприскувати рослини, вони можуть загинути.