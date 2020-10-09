Новий тренд? Вслід за Летицією та Максимою королева Матильда обрала повністю червоний образ
Схоже, осінь 2020 року відзначиться особливими стильними рішеннями, які можуть задати монарші представники. Лише за останні кілька днів повністю червоні образи для світських виходів обрали три королеви – королева Летиція з Іспанії, королева Максима з Нідерландів та королева Матильда з Бельгії.
8 жовтня королівська родина Бельгії відвідала урочистий парад на честь відкриття навчального року в Королівській військовій академії, повідомляє 24 канал. Цього року в Академії проходить навчання спадкоємиця бельгійського престолу принцеса Єлизавета. Окрім королеви Матильди, на урочистій події також були присутні король Бельгії Філіп I і їхні діти – принцеса Елеонора, принц Габріель Бельгійський та принц Еммануель.
Цікаво Тренди осені: що ми будемо носити в цьому сезоні
Королева Матильда з чоловіком та дітьми / Getty Images
На захід королева Матильда прибула у розкішному total red look (абсолютно червоному образі): сукні мідідовжини з бантом на грудях та легким поясом, у туфлях-човниках та з обручем на голові. З прикрас на її руці можна побачити золотий ланцюжок та крихітні сережки на вухах. Її волосся було зібране у низький пучок, а обличчя підкреслене легким нюдовим макіяжем. Перед входом на захід неподалік Парку п'ятдесятиріччя жінка мала на собі червону маску, такі ж теплі рукавички та маленький клатч.
Розкішний червоний образ королеви Матильди / Getty Images
Хто з королев одягав подібні образи?
Цього тижня на схожий експеримент першою пішла королева Максима з Нідерландів. 7 жовтня стала гостею церемонії в місті Утрехті у концертному залі TivoliVredenburg, де було підписано угоду про співпрацю між працівниками залу та музичними педагогами навчальних закладів. Для події Максима обрала сукню, пальто з вишитими орнаментами, чоботи та сумочку у червоному кольорі.
Королева Максима на світському заході / Getty Images
8 жовтня абсолютно червоний у своєму публічному виході вирішила зробити іспанська королева Летиція. Вона відвідала студентську резиденцію (Residencia de Estudiantes), яка розташована в Мадриді. Жінка одягнула костюм насиченого червоного кольору, що складався з подовжених штанів-кльош із розрізами знизу та жакетом, а також замшеві туфлі-човники на високих підборах і прямокутний клатч.
Королева Летиція / Getty Images