Схоже, осінь 2020 року відзначиться особливими стильними рішеннями, які можуть задати монарші представники. Лише за останні кілька днів повністю червоні образи для світських виходів обрали три королеви – королева Летиція з Іспанії, королева Максима з Нідерландів та королева Матильда з Бельгії.

8 жовтня королівська родина Бельгії відвідала урочистий парад на честь відкриття навчального року в Королівській військовій академії, повідомляє 24 канал. Цього року в Академії проходить навчання спадкоємиця бельгійського престолу принцеса Єлизавета. Окрім королеви Матильди, на урочистій події також були присутні король Бельгії Філіп I і їхні діти – принцеса Елеонора, принц Габріель Бельгійський та принц Еммануель.

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Королева Матильда з чоловіком та дітьми / Getty Images

На захід королева Матильда прибула у розкішному total red look (абсолютно червоному образі): сукні мідідовжини з бантом на грудях та легким поясом, у туфлях-човниках та з обручем на голові. З прикрас на її руці можна побачити золотий ланцюжок та крихітні сережки на вухах. Її волосся було зібране у низький пучок, а обличчя підкреслене легким нюдовим макіяжем. Перед входом на захід неподалік Парку п'ятдесятиріччя жінка мала на собі червону маску, такі ж теплі рукавички та маленький клатч.



Розкішний червоний образ королеви Матильди / Getty Images

Хто з королев одягав подібні образи?

Цього тижня на схожий експеримент першою пішла королева Максима з Нідерландів. 7 жовтня стала гостею церемонії в місті Утрехті у концертному залі TivoliVredenburg, де було підписано угоду про співпрацю між працівниками залу та музичними педагогами навчальних закладів. Для події Максима обрала сукню, пальто з вишитими орнаментами, чоботи та сумочку у червоному кольорі.



Королева Максима на світському заході / Getty Images

8 жовтня абсолютно червоний у своєму публічному виході вирішила зробити іспанська королева Летиція. Вона відвідала студентську резиденцію (Residencia de Estudiantes), яка розташована в Мадриді. Жінка одягнула костюм насиченого червоного кольору, що складався з подовжених штанів-кльош із розрізами знизу та жакетом, а також замшеві туфлі-човники на високих підборах і прямокутний клатч.



Королева Летиція / Getty Images