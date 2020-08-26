У березні 2020 року український поп-гурт Время и Стекло заявив про свій розпад. Однак з'явилась можливість того, що колишніх учасників гурту Олексія та Надю замінять.

Днями Потап, він же Олексій Потапенко, та Позитив (Олексій Завгородній) провів подкаст на YouTube 2POpodkast з колегою Надею Дорофєєвою. Там вони поговорили про 10 років існування гурту та чи можливий варіант знайти новий склад для "Время и Стекло".

Цікаво Гурт "Время и Стекло" презентував кліп на свою останню пісню: відео

Запитання поставив Потап, аргументуючи тим, що назва гурту не прив'язана до його учасників, як-от було з "Потапом та Настею". Надя Дорофєєва погодилась з колишнім продюсером.

Це біда, якщо пісні "Время и Стекло" помруть разом з розпадом гурту. Тому що ці пісні так всі люблять, і мені здається, що з продюсерської точки зору було б нерозумно закрити групу,

– зізналась Надя.



Фото з подкасту Потапа, Позитива і Наді Дорофєєвої / Instagram / @realpotap

Однак, Позитив такої думки Наді не поділив, оскільки раніше ніхто не замінював хлопця та дівчину. Замінювали учасників лише в дівочих гуртах SEREBRO і "Виа-Гра". А якщо Потап зважиться на такий продюсерський крок, в цьому він буде першим.

Все ж, і Надя, і Олексій зазначили, що новим учасниками буде складно. Бо люди, що звикли до них, можуть спочатку зовсім не сприймати нововедення. Тому вони мають їх підтримати, якщо така можливість буде.

Зазначимо, 11 вересня цього року повинен відбутися прощальний концерт гурту "Время и Стекло".

Дивитись відео 2POpodkast з Надею Дорофєєвою онлайн: