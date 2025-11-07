Свято наближається: скільки днів залишилось до Нового 2026 року

Новорічні свята завжди сприймаються як маленьке диво. Адже ми ніби перегортаємо сторінку й починаємо новий розділ у своєму житті.

2025 рік поволі добігає кінця, і все частіше українці замислюються, яким буде наступний рік, під яким знаком пройде та що варто встигнути зробити до бою курантів. Скільки днів залишилося до Нового 2026 року – розповідає 24 Канал з посиланням на Godinnik.

Скільки днів залишилося до Нового 2026 року?

До довгоочікуваного свята залишилось 54 дні. Новий рік українці традиційно зустрінуть у четвер, 1 січня 2026 року. Втім, через воєнний стан в Україні офіційних додаткових вихідних не передбачено, тому громадянам доведеться відзначати його у звичному режимі.

2026 рік за китайським календарем пройде під знаком Червоного Вогняного Коня. У східній традиції ця тварина уособлює свободу, швидкість і прагнення до нових горизонтів, як зазначає FengShuiWeb. Водночас стихія Вогню додає Коню пристрасті, впевненості та сміливості, тому спонукатиме людей до рішучих дій та великих змін. Крім цього, червоний колір вважається символом радості, достатку й удачі, тому, ймовірно, принесе багато щастя людям у 2026 році.

За китайськими прикметами, щоб задобрити покровителя року, варто звернути увагу на його кольори й символіку. Так, вбрання для святкової ночі найкраще обирати у відтінках червоного, золотого, помаранчевого чи коричневого кольорів – саме вони принесуть гармонію в наступному році. До того ж у декорі варто використати блискучі матеріали та деталі, які будуть рухатися, зокрема стрічки, дзвіночки або підкови.

Які традиції святкування Нового року в Україні?