Традиції Нового року 2023: що можна і не можна робити, народні прикмети у новорічну ніч

Новий рік в Україні як і в усьому світі відзначають у ніч із 31 грудня на 1 січня. Початок року є найдавнішим святом, яке відзначали практично всі народи. Про те, що можна і не можна робити та народні прикмети у новорічну ніч – читайте далі в матеріалі.

Кажуть, що як Новий рік зустрінеш, так його і проведеш. Щоб повернути диво і казку у своє життя навіть у цей складний час, треба багато мріяти й обов'язково загадати потаємне бажання у новорічну ніч, тоді воно точно має здійснитися, пише 24 канал.

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Кожна країна має свої традиції відзначення Нового року, але є деякі популярні, які відомі усім. Наприклад, це свято зустрічають у колі сім'ї й дарують подарунки один одному. Також запалюють бенгальські вогники й запускають яскраві салюти.

Що можна робити перед Новим роком

Згідно з народними звичаями необхідно вдома зробити генеральне прибирання перед святом.

Варто викинути всі старі та непотрібні речі.

Також треба зустрічати Новий рік слід тільки в чистому та новому одязі.

Необхідно до Нового року повернути всі борги.

Треба пробачити усім людей, які завдали вам кривди й попросити вибачення перед тими, кого ви образили.

Також існує звичай загадувати бажання.

Ще можна прикрасити ялинку, щоб додати собі святково настрою.

Згадайте всі світла та радісні моменти, які відбулися у 2022 році.

Проте, що через війну в Україні та комендантську годину, заборонено використовувати піротехніку. Адже таким чином це може налякати людей, які поруч й повернути їх до тих жахіть, які вони пережили.

Новий рік 2023 - що не можна робити у новорічну ніч / Фото Pexels

Що не можна робити на Новий рік

Не можна лихословити й сперечатися з іншими.

Не можна прати, прибирати в будинку і виносити сміття після заходу сонця 31 грудня.

Не рекомендується готувати святкові страви в поганому настрої.

Напередодні Нового року не можна сваритися з ближніми.

Не можна нудьгувати та сумувати.

У новорічну ніч не можна плакати.

Не можна у своєму серці таїти образу.

Не можна зустрічати новий рік у чорному вбранні. Також не варто одягати старі речі.

Не можна вголос промовляти бажання, яке ви загадали у новорічну ніч.

Новий рік 2023 - що не можна робити, народні прикмети та традиції / Фото Pexels

Народні прикмети на Новий рік