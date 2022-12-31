Традиції Нового року 2023: що можна і не можна робити, народні прикмети у новорічну ніч
Новий рік в Україні як і в усьому світі відзначають у ніч із 31 грудня на 1 січня. Початок року є найдавнішим святом, яке відзначали практично всі народи. Про те, що можна і не можна робити та народні прикмети у новорічну ніч – читайте далі в матеріалі.
Кажуть, що як Новий рік зустрінеш, так його і проведеш. Щоб повернути диво і казку у своє життя навіть у цей складний час, треба багато мріяти й обов'язково загадати потаємне бажання у новорічну ніч, тоді воно точно має здійснитися, пише 24 канал.
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Кожна країна має свої традиції відзначення Нового року, але є деякі популярні, які відомі усім. Наприклад, це свято зустрічають у колі сім'ї й дарують подарунки один одному. Також запалюють бенгальські вогники й запускають яскраві салюти.Проте нагадуємо, що через війну в Україні та комендантську годину, заборонено використовувати піротехніку. Адже таким чином це може налякати людей, які поруч й повернути їх до тих жахіть, які вони пережили.
Що можна робити перед Новим роком
- Згідно з народними звичаями необхідно вдома зробити генеральне прибирання перед святом.
- Варто викинути всі старі та непотрібні речі.
- Також треба зустрічати Новий рік слід тільки в чистому та новому одязі.
- Необхідно до Нового року повернути всі борги.
- Треба пробачити усім людей, які завдали вам кривди й попросити вибачення перед тими, кого ви образили.
- Також існує звичай загадувати бажання.
- Ще можна прикрасити ялинку, щоб додати собі святково настрою.
- Згадайте всі світла та радісні моменти, які відбулися у 2022 році.
Новий рік 2023 - що не можна робити у новорічну ніч / Фото Pexels
Що не можна робити на Новий рік
- Не можна лихословити й сперечатися з іншими.
- Не можна прати, прибирати в будинку і виносити сміття після заходу сонця 31 грудня.
- Не рекомендується готувати святкові страви в поганому настрої.
- Напередодні Нового року не можна сваритися з ближніми.
- Не можна нудьгувати та сумувати.
- У новорічну ніч не можна плакати.
- Не можна у своєму серці таїти образу.
- Не можна зустрічати новий рік у чорному вбранні. Також не варто одягати старі речі.
- Не можна вголос промовляти бажання, яке ви загадали у новорічну ніч.
Новий рік 2023 - що не можна робити, народні прикмети та традиції / Фото Pexels
Народні прикмети на Новий рік
- Щоб у 2023 році зустріти своє кохання, то на ялинку треба повісити прикрасу у формі серця.
- Якщо ви зустрічаєте свято в дорозі, то вас буде очікувати романтична зустріч.
- Якщо ви зустрінете собаку 1 січня, то вам безперечно пощастить у коханні.
- Якщо ви почуєте спів птахів в Новий рік – це до щасливого і вдалого року.
- Якщо ви побачите дикого білого голуба 31 грудня – це до щастя в коханні.
- Якщо на Новий рік випало багато снігу, то літо буде дощовим.
- Якщо на озерах є лід, то у наступному році буде хороший урожай зерна.
- Якщо всю новорічну ніч йде сніг, то січень буде сніжним.