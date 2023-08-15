Новий календар не вплинув: які релігійні свята не переносяться цього року

Православна церква України з 1 вересня перейде на новоюліанський календар. Майже всі релігійні свята зсунулися і тепер відзначатимуться раніше. Проте деякі з них залишилися незмінні.

24 Канал з’ясував, які свята не перенесли за новим календарем. А все тому, що вони прив’язані не до конкретної дати, а до певних подій чи пори року.

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Які свята не переносяться цього року

Більшість релігійних свят на 13 днів випереджають теперішню систему, тож за новим календарем їх будуть святкувати швидше.

Проте деякі залишаються незмінні. Зокрема, ПЦУ та УГКЦ зберігатиме чинну Пасхалію – святкування Великодня і прив'язаних до нього подій.

У ПЦУ пояснили, чому дата Великодня не змінилася. За новим кадендарем цей день вираховуватиметься, як і раніше.

Якщо визначати дату святкування Великодня, згідно з григоріанським календарем, то час від часу вона може випадати раніше, ніж іудейська Пасха, а цього бути не може, адже Ісус воскрес одразу після неї. Юліанський календар розв’язав цю проблему. Усі свята нерухомі він лишив так, як вони мали бути (за григоріанським),

– кажуть у церкві.

Тобто дату Великодня вибирають не за календарем, а за такими критеріями – це має бути перша неділя після повного місяця, після весняного рівнодення і не раніше за іудейську Пасху.

Крім того, не зміняться і свята, прив’язані до Великодня:

Вознесіння – святкується на 40-й день після нього.

– святкується на 40-й день після нього. Трійця – святкується на 50-й день пісня Великодня.

До слова, Православна церква України вирішила вже цього року перейти з юліанського на новоюліанський календар. Все для того, щоб зберегти українську, духовну ідентичність та захиститися від агресії "русского міра". Перехід відбудеться 1 вересня 2023 року. Як змінюються дати свят – читайте у статті.