Стрімінгова платформа Netflix загриміла у гучний скандал. На сервісі опублікували французький фільм "Красуньки", в якому 11-річні дівчатка відверто танцюють та одягають провокативні вбрання. Реакція мережі не забарилась.

Що відомо про фільм "Красуньки"

Французька стрічка "Красуньки" таки вийшла на малий екран. 9 вересня стрічка з'явилась на стрімінгові платформі Netflix та відкрита для перегляду підписникам сервісу з віковими обмеженнями 18+.

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За сюжетом, 11-річна дівчинка Емі виховується у мусульманській родині. Школярка вирішує записатись у групу танцівниць тверку, де разом з однолітками вивчає запальні па.

Офіційний трейлер і постер до фільму "Красуньки" просто шокував мережу. Стрічка, яка виборола перемогу на міжнародному кінофестивалі Sundance, показує дітей сексуальними та, на думку користувачів мережі, спонукає до педофілії.



Постери до фільму "Красуньки" / Фото Hollywood Unlocked

Реакція мережі

Після опублікованих кадрів у мережі спалахнув резонансний скандал. Люди заявляли, що Netflix поширює дитячу порнографію, а школярки в 11 років не повинні брати участь у зйомках, приміряючи такі відверті вбрання і пози. Після обговорення люди взялись до дій: у мережі створили петицію з вимогою заборонити показ "Красуньок" та видалити фільм зі стрімінгової платформи. Таку ініціативу підтримали понад 80 тисяч користувачів мережі.

Навіть шквал критики не зупинив прем'єру стрічки. Відтак у мережі закликають відмовитись від підписки Netflix та долучитись до бойкоту під хештегом #CancelNetflix. Щоб переконати людей, які не бачили стрічку, кіномани поширюють ролик, в якому показані найскандальніші кадри за участю дітей. І мільйони кіноманів переконані: такими школярки не повинні поставати на екранах.

Увага! Відео 18+

Netflix just released the controversial 'Cuties' and it's worse than you could imagine. Make no mistake: Netflix is at the forefront of sexualizing children and normalizing pedophilia! pic.twitter.com/emiMzk8w1z — ????? ??? (@GhostJim4) September 9, 2020

Як у Netflix прокоментували скандал

Стрімінгова платформа вибачилась за "невідповідні ілюстрації та образи". Представники Netflix також змінили опис до стрічки "Красуньки", забравши фрагменти, що 11-річна Емі "починає відкривати для себе свою жіночність". Однак видаляти фільм із сервісу не поспішають.

"Красуньки" – соціальний коментар проти сексуалізації неповнолітніх дітей. Це відзначений нагородами фільм і потужна історія про тиск на молодих дівчат, з яким вони стикаються в соцмережах і суспільстві в цілому. І ми закликаємо всіх, кому небайдужі ці важливі питання, подивитися цей фільм", – заявили представники компанії, передає журнал People.