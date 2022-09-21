Перевірте, чи немає в списку вашого: 4 нещасливих імені, які можуть зламати долю

Кожне ім'я має свій сакральний код, який допомагає людині прожити життя та досягти успіху. Та деякі імена, навпаки, притягують невдачі та проблеми для їхніх власників та власниць.

24 канал зібрав 4 жіночих та чоловічих імені, які супроводжують неприємності та недоля.

Читайте також Якщо ви маєте це ім'я, вам пощастило: 4 імені, власникам яких таланить в житті

Вадим – "той, що сіє смуту"

Чоловіки, які мають ім'я Вадим, дуже важко досягають бажаного в житті. Це зумовлено тим, що Вадими не мають стійкого характеру та рідко можуть постояти за себе.

Гроші також не йдуть до рук власників такого імені – Вадими звикли, що все будуть робити за них та не поспішають розв'язувати фінансові проблеми, здебільшого покладаючись на сім'ю.

Нещасливі імена / Фото Unsplash

Кіра – "промінь світла"

Попри дуже світле трактування імені Кіра, це ім'я також має інше значення – "повелитель". Власниці цього імені дуже люблять командувати людьми та перекладати відповідальність на них, що часто спричиняє конфлікти на різних рівнях.

Жінці з іменем Кіра важко щось довести – власниці такого імені дуже вперті та вимогливі, що робить діалог з ними практично неможливим.

Нещасливі імена / Фото Unsplash

Анатолій – "східний"

Чоловіки з ім'ям Анатолій несуть протягом життя запальну вдачу, яка може наробити їм багато проблем. Через те, що Анатолії тяжко переносять несправедливість та не терплять образ, вони не затримуються довго на одному робочому місці чи з коханою людиною.

Анатолії важко сприймають невдачі, тому кожне нещастя викликає в них непереборну агресію. Через це власники цього імені зазвичай не намагаються виправити ситуацію, а лише роблять її гіршою.

Нещасливі імена / Фото Unsplash

Меланія – "темна, чорна"

Лише переклад цього грецького імені наштовхує на думки, що жінки з іменем Меланія – дуже небезпечні та загрозливі. Зазвичай Меланії є дуже привабливими та харизматичними особистостями, проте якщо щось піде не за їхнім планом – варто чекати на жорстоку помсту.

Меланії ретельно приховують свої емоції, що робить комунікацію з ними важкою та конфліктною. Через те, що жінки з таким іменем не дуже люблять людей та спілкування, їм дуже важко починати відносини, будувати сім'ю та кар'єру.

Нещасливі імена / Фото Unsplash