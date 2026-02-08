Астрологи розповіли, які дні у лютому будуть найщасливішими для кожного знаку зодіаку. Не проґавте свій момент, розповідає Made in Vilnius.
Читайте також Більше ніяких сумнівів: 3 знаки зодіаку, які мають нарешті повірити в себе
Гороскоп на лютий для всіх знаків зодіаку
Овен (21 березня – 20 квітня)
Гороскоп для Овнів
У лютому потрібно діяти швидко, але не дозволяйте собі скотитися в хаос. Сміливість – ключ до успіху цього місяця. Зробіть те, що давно відкладали. Цього місяця вам пощастить найбільше.
Сприятливі дні: 3, 9, 18 лютого.
Телець (21 квітня – 20 травня)
Гороскоп для Тельців
Лютий буде спокійний та пройде без зайвих неприємностей. Все, що пов'язане з фінансами, краще вирішувати в наступні дні.
Сприятливі дні: 2, 11, 22 лютого.
Близнюки (21 травня – 21 червня)
Гороскоп для Близнюків
Саме в лютому випадкові зустрічі можуть стати доленосними. Не ігноруйте розмови з незнайомцями. Вони можуть принести найбільшу користь.
Сприятливі дні: 4, 12, 25 лютого.
Рак (22 червня – 22 липня)
Гороскоп для Раків
Лютий допоможе Ракам відчути близькість та розкрити почуття. Наступні дні принесуть тепло та внутрішню стабільність.
Сприятливі дні: 1, 10, 19 лютого.
Лев (23 липня – 22 серпня)
Гороскоп для Левів
Якщо хочете почути "так" – маєте діяти впевнено. Сумніви цього місяця лише гальмуватимуть процес.
Сприятливі дні: 5, 14, 24 лютого.
Діва (23 серпня – 22 вересня)
Гороскоп для Дів
Лютий буде сприятливим для завершення усіх завдань. Важливо вибрати найважливішу задачу та довести її до кінця. Результат також буде швидким.
Сприятливі дні: 6, 13, 21 лютого.
Терези (24 вересня – 23 жовтня)
Гороскоп для Терезів
Будьте відкритими та чесними цього місяця. Якщо щиро озвучите своє бажання – воно обов'язково збудеться.
Сприятливі дні: 7, 16, 27 лютого.
Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)
Гороскоп для Скорпіонів
Більше спостерігайте та менше розповідайте про свої плани. Саме тоді ви ухвалите правильні рішення цього місяця.
Сприятливі дні: 8, 17, 26 лютого.
Стрілець (23 листопада – 21 грудня)
Гороскоп для Стрільців
Лютий винагородить тих Стрільців, які готові діяти. Якщо з'явилася можливість – не зволікайте.
Сприятливі дні: 4, 15, 23 лютого.
Козоріг (22 грудня – 20 січня)
Гороскоп для Козорогів
Якщо будете зібраними та послідовними – проблем не виникне. І результат також не забариться.
Сприятливі дні: 3, 12, 20 лютого.
Водолій (21 січня – 20 лютого)
Гороскоп для Водоліїв
Лютий буде сповнений натхнення для Водоліїв. Також цього місяця вони зустрінуть потрібних людей, які допоможуть втілити важливі ідеї.
Сприятливі дні: 1, 14, 28 лютого.
Риби (21 лютого – 20 березня)
Гороскоп для Риб
Якщо щось дається легко – прийміть це. В лютому успіх може прийти навіть без затрачених на це зусиль.
Сприятливі дні: 2, 18, 27 лютого.