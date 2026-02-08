Астрологи розповіли, які дні у лютому будуть найщасливішими для кожного знаку зодіаку. Не проґавте свій момент, розповідає Made in Vilnius.

Гороскоп на лютий для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп для Овнів

У лютому потрібно діяти швидко, але не дозволяйте собі скотитися в хаос. Сміливість – ключ до успіху цього місяця. Зробіть те, що давно відкладали. Цього місяця вам пощастить найбільше.

Сприятливі дні: 3, 9, 18 лютого.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп для Тельців

Лютий буде спокійний та пройде без зайвих неприємностей. Все, що пов'язане з фінансами, краще вирішувати в наступні дні.

Сприятливі дні: 2, 11, 22 лютого.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп для Близнюків

Саме в лютому випадкові зустрічі можуть стати доленосними. Не ігноруйте розмови з незнайомцями. Вони можуть принести найбільшу користь.

Сприятливі дні: 4, 12, 25 лютого.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп для Раків

Лютий допоможе Ракам відчути близькість та розкрити почуття. Наступні дні принесуть тепло та внутрішню стабільність.

Сприятливі дні: 1, 10, 19 лютого.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Гороскоп для Левів

Якщо хочете почути "так" – маєте діяти впевнено. Сумніви цього місяця лише гальмуватимуть процес.

Сприятливі дні: 5, 14, 24 лютого.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Гороскоп для Дів

Лютий буде сприятливим для завершення усіх завдань. Важливо вибрати найважливішу задачу та довести її до кінця. Результат також буде швидким.

Сприятливі дні: 6, 13, 21 лютого.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп для Терезів

Будьте відкритими та чесними цього місяця. Якщо щиро озвучите своє бажання – воно обов'язково збудеться.

Сприятливі дні: 7, 16, 27 лютого.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп для Скорпіонів

Більше спостерігайте та менше розповідайте про свої плани. Саме тоді ви ухвалите правильні рішення цього місяця.

Сприятливі дні: 8, 17, 26 лютого.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп для Стрільців

Лютий винагородить тих Стрільців, які готові діяти. Якщо з'явилася можливість – не зволікайте.

Сприятливі дні: 4, 15, 23 лютого.

Козоріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп для Козорогів

Якщо будете зібраними та послідовними – проблем не виникне. І результат також не забариться.

Сприятливі дні: 3, 12, 20 лютого.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп для Водоліїв

Лютий буде сповнений натхнення для Водоліїв. Також цього місяця вони зустрінуть потрібних людей, які допоможуть втілити важливі ідеї.

Сприятливі дні: 1, 14, 28 лютого.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп для Риб

Якщо щось дається легко – прийміть це. В лютому успіх може прийти навіть без затрачених на це зусиль.

Сприятливі дні: 2, 18, 27 лютого.