Астрологи розповіли, які дні у лютому будуть найщасливішими для кожного знаку зодіаку. Не проґавте свій момент, розповідає Made in Vilnius.

Гороскоп на лютий для всіх знаків зодіаку

Гороскоп для Овнів

У лютому потрібно діяти швидко, але не дозволяйте собі скотитися в хаос. Сміливість – ключ до успіху цього місяця. Зробіть те, що давно відкладали. Цього місяця вам пощастить найбільше.

Сприятливі дні: 3, 9, 18 лютого.

Гороскоп для Тельців

Лютий буде спокійний та пройде без зайвих неприємностей. Все, що пов'язане з фінансами, краще вирішувати в наступні дні.

Сприятливі дні: 2, 11, 22 лютого.

Гороскоп для Близнюків

Саме в лютому випадкові зустрічі можуть стати доленосними. Не ігноруйте розмови з незнайомцями. Вони можуть принести найбільшу користь.

Сприятливі дні: 4, 12, 25 лютого.

Гороскоп для Раків

Лютий допоможе Ракам відчути близькість та розкрити почуття. Наступні дні принесуть тепло та внутрішню стабільність.

Сприятливі дні: 1, 10, 19 лютого.

Гороскоп для Левів

Якщо хочете почути "так" – маєте діяти впевнено. Сумніви цього місяця лише гальмуватимуть процес.

Сприятливі дні: 5, 14, 24 лютого.

Гороскоп для Дів

Лютий буде сприятливим для завершення усіх завдань. Важливо вибрати найважливішу задачу та довести її до кінця. Результат також буде швидким.

Сприятливі дні: 6, 13, 21 лютого.

Гороскоп для Терезів

Будьте відкритими та чесними цього місяця. Якщо щиро озвучите своє бажання – воно обов'язково збудеться.

Сприятливі дні: 7, 16, 27 лютого.

Гороскоп для Скорпіонів

Більше спостерігайте та менше розповідайте про свої плани. Саме тоді ви ухвалите правильні рішення цього місяця.

Сприятливі дні: 8, 17, 26 лютого.

Гороскоп для Стрільців

Лютий винагородить тих Стрільців, які готові діяти. Якщо з'явилася можливість – не зволікайте.

Сприятливі дні: 4, 15, 23 лютого.

Гороскоп для Козорогів

Якщо будете зібраними та послідовними – проблем не виникне. І результат також не забариться.

Сприятливі дні: 3, 12, 20 лютого.

Гороскоп для Водоліїв

Лютий буде сповнений натхнення для Водоліїв. Також цього місяця вони зустрінуть потрібних людей, які допоможуть втілити важливі ідеї.

Сприятливі дні: 1, 14, 28 лютого.

Гороскоп для Риб

Якщо щось дається легко – прийміть це. В лютому успіх може прийти навіть без затрачених на це зусиль.

Сприятливі дні: 2, 18, 27 лютого.