Детальніше про те, що відомо про День пророка Наума – пише 24 Канал з посиланням на Фонд пам'яті Блаженнішого Митрополита Мефодія. Що не можна робити у це свято – дізнавайтеся більше в матеріалі.

Дивіться також Яке сьогодні церковне свято: православний календар на грудень 2025 року

День пророка Наума 2025 за старим стилем: що відомо про це свято?

Він був одним з дванадцяти малих пророків, який жив у VII столітті до нашої ери та походив із коліна Симеона. Наум став Божим посланцем у часи тяжких випробувань для ізраїльського народу, а головною справою його життя стало написання біблійної книги, що увійшла до Старого Завіту. У ній Наум передбачив падіння Ніневії – могутньої столиці Ассирійської держави. Хоча раніше жителі цього міста помилували завдяки проповіді пророка Іони, згодом вони знову повернулися до жорстокості, брехні та насильства. Наум віщував неминуче покарання за ці гріхи, наголошуючи, що жодна тиранія не встоїть проти Божої волі. Водночас він проповідував надію, стверджуючи, що Господь є благим притулком для усіх вірян. Його пророцтва згодом втілилися в реальність, адже Ніневія впала і перетворилася на руїни. Відомо, що Наум завершив свій земний шлях у віці 45 років. Його поховали у рідному місті.

Святий пророк Наум / Фото Pinterest

Що не можна робити?

Не варто відмовляти нужденним у допомозі.

Не слід лихословити, конфліктувати, пліткувати та заздрити. Не можна сперечатися, сваритися та бажати іншим зла.

Не рекомендується виходити з дому ввечері.

Не варто розповідати про свої успіхи.

Не слід їсти під час читання.

Не можна дивитись у дзеркало після підписання важливих документів.

Коли святкують День пророка Наума за новим стилем?