Національна опера України подарує глядачам у січні святкові вистави: дивіться репертуар

Чарівний "Лускунчик", яскрава "Казка про царя Салтана", довгоочікувані "Казки Гофмана" і "Дон Карлос", феєричні "Вечори на хуторі біля Диканьки" – таким буде січневий репертуар Національної опери України.

"Вечори на хуторі біля Диканьки" глядачі побачать 30 січня. Балет на музику Євгена Станковича, що спочатку мав назву "Ніч перед Різдвом", був поставлений у 1993 році Віктором Литвиновим. В основу твору покладено однойменну повість Миколи Гоголя, яку свого часу використали для своїх опер Петро Чайковський ("Черевички"), Микола Римський-Корсаков ("Ніч перед Різдвом") і Микола Лисенко ("Різдвяна ніч"). В жовтні-2015 після більш ніж чотирирічної перерви балет знову повернувся на сцену театру вже під назвою "Вечори на хуторі біля Диканьки".

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Оновлені "Вечори"

За словами балетмейстера-постановника вистави, творча група вирішила змінити назву балету, аби позбавитися "часової прив’язки" через її "зимове" забарвлення. Пауза у показах дала можливість авторам переглянути і оновити костюми, декорації й відшліфувати хореографію.

Більшість складу виконавців також буде новою. Певен, новими будуть і глядачі, і критики. Тож гриф "поновлення", під яким вистава знову з’являється у репертуарі нашого театру, цілком справедливий,

– сказав Віктор Литвинов.



"Казки Гофмана" на сцені Національної опери

Національна опера України: репертуар січня-2021

2-6, 8, 9 – найчарівніший балет "Лускунчик" Петра Чайковського, під час якого можна не лише поринути в казкову атмосферу, а й загадати бажання (коли на сцені "росте" ялинка).



– найчарівніший балет "Лускунчик" Петра Чайковського, під час якого можна не лише поринути в казкову атмосферу, а й загадати бажання (коли на сцені "росте" ялинка). 7 – "Різдвяний концерт" за участі провідних майстрів оперної та балетної сцени.



– "Різдвяний концерт" за участі провідних майстрів оперної та балетної сцени. 8 (ввечері) та 9 (о 12:00) – казка на 2 дії з хореографічними епізодами та мультиплікаційними і проєкційними ефектами "Казка про царя Салтана".



– казка на 2 дії з хореографічними епізодами та мультиплікаційними і проєкційними ефектами "Казка про царя Салтана". 13 – прем’єра (2-й показ) опери Жака Оффенбаха "Казки Гофмана". Твір тріумфально повертається на сцену Національної опери.



Людмила Монастирська в опері "Дон Карлос"