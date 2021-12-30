Національна опера України подарує глядачам у січні святкові вистави: дивіться репертуар
Джерело:24 канал
Чарівний "Лускунчик", яскрава "Казка про царя Салтана", довгоочікувані "Казки Гофмана" і "Дон Карлос", феєричні "Вечори на хуторі біля Диканьки" – таким буде січневий репертуар Національної опери України.
"Вечори на хуторі біля Диканьки" глядачі побачать 30 січня. Балет на музику Євгена Станковича, що спочатку мав назву "Ніч перед Різдвом", був поставлений у 1993 році Віктором Литвиновим. В основу твору покладено однойменну повість Миколи Гоголя, яку свого часу використали для своїх опер Петро Чайковський ("Черевички"), Микола Римський-Корсаков ("Ніч перед Різдвом") і Микола Лисенко ("Різдвяна ніч"). В жовтні-2015 після більш ніж чотирирічної перерви балет знову повернувся на сцену театру вже під назвою "Вечори на хуторі біля Диканьки".
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Оновлені "Вечори"
За словами балетмейстера-постановника вистави, творча група вирішила змінити назву балету, аби позбавитися "часової прив’язки" через її "зимове" забарвлення. Пауза у показах дала можливість авторам переглянути і оновити костюми, декорації й відшліфувати хореографію.
Більшість складу виконавців також буде новою. Певен, новими будуть і глядачі, і критики. Тож гриф "поновлення", під яким вистава знову з’являється у репертуарі нашого театру, цілком справедливий,
– сказав Віктор Литвинов.
"Казки Гофмана" на сцені Національної опери
Національна опера України: репертуар січня-2021
- 2-6, 8, 9 – найчарівніший балет "Лускунчик" Петра Чайковського, під час якого можна не лише поринути в казкову атмосферу, а й загадати бажання (коли на сцені "росте" ялинка).
- 7 – "Різдвяний концерт" за участі провідних майстрів оперної та балетної сцени.
- 8 (ввечері) та 9 (о 12:00) – казка на 2 дії з хореографічними епізодами та мультиплікаційними і проєкційними ефектами "Казка про царя Салтана".
- 13 – прем’єра (2-й показ) опери Жака Оффенбаха "Казки Гофмана". Твір тріумфально повертається на сцену Національної опери.
Людмила Монастирська в опері "Дон Карлос"
- 29 – опера "Дон Карлос" Джузеппе Верді за участі зірки світової оперної сцени Людмили Монастирської (Єлизавета Валуа). У ролі Дона Карлоса дебютує на київській сцені Михайло Малафій (запрошений соліст Львівської Національної опери)