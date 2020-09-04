Сьогодні, 4 вересня, українська співачка Настя Каменських, що виступає під псевдонімом NK, презентувала нову пісню на кліп на неї A Huevo. Ролик розірвав мережу.

Популярна українська співачка презентувала новий кліп та пісню A Huevo. Ролик вона опублікувала на своїй сторінці в ютубі.

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Новий трек – це поєднання латиноамериканских мотивів з європейськими ритмами. Настя Каменських робить абсолютно іншу музику і таким чином популяризує мексиканську та іспанську культури в Україні та поза її межами.

Я насолоджуюся симбіозом таких колоритних культур, як української та мексиканської. Їх яскравий настрій присутній у кожному треці мого нового альбому. Музика не має меж, як і моя любов до нового,

– зізнається Каменських.

У кліпі Настя поставала в різноманітних образах: від яскравого у блакитному костюмі з рожевою сорочкою до зухвалого в шкіряній куртці, леопадрових штанах та металевого бра. Ще одним був образ імператриці. На ньому співачка позувала в піджаку з прикрасами та кольорів прапора Мексики: зеленого, червоного та білого.

Тільки за декілька хвилин кліп отримав безліч схвальних відгуків: "Це щось неймовірне! Йди вперед до Греммі!", "Справжня мексиканка з українськими коренями", "Це супер", "Як завжди на висоті", "Два місяці очікувань вартували того".

Дивитися офіційний кліп NK – A Huevo онлайн: