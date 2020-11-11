Екссолістка гурту "Время и стекло" Надя Дорофєєва заінтригувала мережу коротким відеороликом, виклавши анонс своєї майбутньої прем’єри.

Ще на початку 2020 року популярний український гурт "Время и стекло" оголосили про розпад. 30 жовтня гурт востаннє дав свій концерт для фанатів. Учасники гурту, Надя Дорофеєва та Позитив (справжнє ім'я – Олексій Завгородній) виконали свої легендарні хіти під живу музику: "Имя 505", "Кафель" та багато інших. Про це пише 24 канал.

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Після концерту Потап у свому інстаграмі розповів, що ера гурту "Время и стекло" остаточно завершилася, тож шанувальники скоро зможуть побачити своїх улюбленців у зовсім інших образах. Відомо, що Надя Дорофєєва готує разом з продюсерами для своїх фанатів сольний проєкт.

На своїй особистій сторінці в інстаграмі, знаменитість опублікувала короткий відеоролик. Ймовірно, це маленький епізод з майбутнього відеокліпу. Надя Дорофєєва постала у білявому волоссі, а в кінці ролика у її зіницях спалахнуло полум’я.

Прихильники в коментарях вже засипали виконавицю словами підтримки та зазначили, що очікують на реліз нового хіта.

"Ох, надіюсь це твій новий хіт", "Це буде хіт. У мене аж мурашки", "Чекаємо. Готові стрімити всюди та бити всі рекорди. Ми завжди з тобою", "Як це шикарно", "Як круто", "Це просто фантастично", – писали фанати.

Раніше шанувальники також зазначили, що, ймовірно, їх чекає дещо дуже цікаве, адже напередодні Надя Дорофєєва опублікувала кадри, на яких позувала прикривши обличчя. На світлині помітно, що з-під капюшона видніється біляве волосся артистки.