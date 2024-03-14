Чи можна жінкам йти до церкви під час місячних: що кажуть у ПЦУ

Існує повір'я, яке каже, що жінкам не можна відвідувати храм під час місячних. Крім того, згідно з забобонами, забороняється йти на похорон або хрестини, причищатися та ставити свічки.

Люди, зокрема, посилаються на Старий Завіт, де пише, що не лише жінка під час критичних днів "нечиста", але й той, хто її торкається. Що про цей міф каже Православна церква України, читайте у матеріалі LifeStyle 24.

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Чи можна відвідувати храм, коли місячні

Через забобони, які ширяться серед людей, багато жінок декілька днів у місяць, а саме під час менструації, не ходять в храм. Однак у церкві кажуть, що робити це можна. Адже апостол Павло писав, що "всяке творіння Боже добре". Тобто жінка, створена Господом, не може бути "нечистою". Критичні дні – це природний фізіологічний процес, який є обов'язковим для нормальної роботи організму.

У Новому Завіті читаємо, як Господь наш, Ісус Христос, перевершував певні старозавітні норми, наприклад, торкався мертвих, воскрешаючи їх. А жінці, яка "страждала на кровотечу" і торкнулася краю Його одягу в надії на зцілення, Він не лише не дорікнув, але й похвалив за віру та підтримав її,

– йдеться у дописі Православної церкви України.

Тексти Старого Завіту ґрунтувалися на нормах гігієни. Тобто "нечистим" вважався ризик хвороб, запалень та інфекцій, тому й були певні заборони. Однак зараз жінки використовують різноманітні гігієнічні засоби, тому аж ніяк не можуть зашкодити іншим людям. Також немає обмежень й на те, щоб під час критичних днів торкатися ікон, святинь та молитися. Тож міф, поширений у народі, спростований.