Чи дозволяється шити у неділю та на свята: відповідь вас здивує

Щодня християни відзначають якесь церковне свято, а у неділю, крім того, ходять у храм, аби вшановувати святих, попросити у них здоров'я та помолитися. Цікаво, що у народі існує думка – у цей день не варто шити.

Деякі жінки та чоловіки дійсно відкладають рукоділля, наприклад, на понеділок, адже вважають таке заняття гріхом. А от чи дійсно не можна брати до рук голку й нитку у неділю та свята, розповість LifeStyle 24.

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Шиття у неділю – дозволяється чи забороняється

Православна церква України каже, що вишивати у неділю та на свята можна. Це не вважається гріхом. Однак спершу варто присвятити час Богові: піти до храму, вшановувати святих, помолитися, а вже потім перейти до особистих справ. Свята – це не привід нічого не робити та витрачати час даремно.

Згадаймо Євангеліє. У книзі розповідається, як одного разу Ісус Христос прийшов до синагоги, де зустрів чоловіка з усохлою рукою. Трапилося це у суботу – святий для юдеїв день. Фарисеї та книжники слідкували, чи зцілить Господь людину. Ісус Христос таки допоміг чоловікові та сказав: "чи годиться в суботу добро робити, чи зло робити – душу спасти, чи загубити?"

Рукоділля – це гарний порятунок від неробства і ліні, які святі отці називають дуже небезпечним гріхом. До того ж рукоділля – це гарна терапія для психічного здоров'я, це творення краси, це мистецтво. Тож відходьте від надуманих старих забобонів і слідуйте Священному Писанню, яке повчає: "Отже, чи ви їсти, чи п'єте, чи щось інше робите, все робіть на славу Божу",

– зазначили у ПЦУ.

У церкві також наголосили, що віра – це свобода. Тому потрібно використовувати усі можливості, які нам даються, та направляти їх на добрі справи.