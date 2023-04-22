Чи можна садити зимовий часник весною: неочікувана відповідь

Часник є дуже корисним овочем, який стимулює вироблення жовчі та покращує травлення. Також він є профілактикою застуди. Тому городники часто його саджають, зважаючи на ці властивості. А от чи можна садити зимовий часник навесні– читайте далі.

Часник заведено садити 2 рази на рік: зимовий часник садять восени, тоді як ярий – навесні. Зимові сорти часнику дають кращий врожай, водночас ярий часник краще зберігається. А от чи можна садити зимовий часник навесні – підкаже 24 Канал.

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Чи можна садити озимий часник весною

Ярий чи літній часник більше підходить для весняної посадки. Тому що він не випускає стрілок і розмножується зубчиками головки. Зокрема, в одній головці ярого часнику буде до 30 зубчиків, тоді як в озимому їх менше, ніж 10. Втім, головна перевага ярого часнику – те, що він добре зберігається. Попри те, садити озимий часник навесні можна. Варто почекати, коли земля добре прогріється, хоча б, до +5.

Весняне саджання часнику має свої особливості. Зокрема, зимовий часник – більше стійкий до патогенів і хвороб. Сходить він також краще, якщо висіювати у прогрітий ґрунт, він не боїться морозів і низьких температур.



Чи можна садити зимовий часник навесні / Фото floristics.info

До недоліків садіння зимового часнику весною є те, що його смак не буде дуже насиченим. Можлива гірша врожайність, ніж під час посадки на зиму. Найкраще саджати озимий часник в другій половині квітня або на початку травня.

Найкраща температура, щоб він зійшов – + 10-15 градусів. Якщо ґрунт ще вологий, можна трохи зрушити посадку. Треба дати землі висохнути. Через надмірну вологу може початися гниття врожаю.

Як садити озимий часник

Зимовий часник треба садити зубчиками, тоді урожай буде дуже швидко. Перед садінням зубчики рекомендовано знезаразити у сольовому розчині: 3 столові ложки солі на 5 літрів води. Триваємо зубці у воді 2 хвилини. А садити зимовий часник треба так: