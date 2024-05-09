Варто знати вірянам: в УГКЦ пояснили, чи можна читати молитви з телефона

Люди по-різному ставляться до молитви з телефона. У час технологій це може здатися абсолютно нормальним. Адже яка різниця, як звертатися до Бога?

В Українській греко-католицькій церкві стверджують, що додатки, які є у сучасних смартфонах, можуть відволікати від молитви. Їх рекомендують вимкнути під час того, як ви розмовляєте з Господом.

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Чи можна молитися з телефона

Смартфони, як і будь-які інші гаджети, є предметом земного, а не духовного життя. Звичайно, у якусь поїздку легше взяти їх, аніж великі книги. Однак зараз існують маленькі молитовники, які не займають багато місця у сумці або валізі. Тож цілком можна використовувати їх.

Чоловік молиться у храмі / Фото Canva

Священники вважають, що телефон ніколи не зможе замінити Євангеліє. Якщо служби почнуть проводитися з якогось гаджета, то люди забудуть про певні християнські традиції. Хоча як такої заборони на те, щоб читати молитви зі смартфона, немає. Просто до всього потрібно підходити з розумом.

Як правильно молитися

Молитися можна у будь-який час доби: зранку, ввечері, вночі або посеред дня. Не має значення й у якому приміщенні ви це будете робити. Розмовляйте з Богом тоді, коли відчуваєте потребу. Головне розслабитися та бути щирими. Поділіться тим, що лежить на душі, та подякуйте за те, що маєте. Адже не варто лише просити у Господа здоров'я чи допомоги у якихось справах.