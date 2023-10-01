Найсильніші молитви до Пресвятої Богородиці: просимо про захист та допомогу

1 жовтня віряни відзначають свято Покрови. Воно було встановлене в 10 столітті для вшанування явлення Марії в храмі Константинополя.

У цей день зазвичай моляться до Пресвятої Богородиці про її допомогу та захист. Неодружені дівчата просять про одруження, а пари у шлюбі – про щасливе життя.

До теми Які релігійні свята будемо святкувати у жовтні цього року

Молитви до Пресвятої Богородиці

О, Пресвята Діва Марія, прийми молитву цю від мене, негідної слуги Твоєї, і піднеси її до Престолу Бога Сина Твого, та милостивий Він буде проханням нашим. Вдаюся до Тебе як до заступниці нашої: почуй нас, що моляться тобі, покрий нас покровом твоїм, і випроси у Бога Сина Твого нам всіх благ: подружжю любові та згоду, дітям послуху, скривдженим терпіння, скорботним благодушності, всім же нам дух розуму і благочестя, дух милосердя і лагідності, дух чистоти й правди.Пресвята Богородиця, почуй смиренну молитву з глибини серця дівочого мого: дай мені чоловіка чесного і благочестивого, щоб ми в любові з ним і в злагоді прославляли тебе і милосердного Бога: Отця і Сина і Святого Духа, нині й повсякчас, і на віки віків. Амінь!



Молитви до Богородиці у свято Покрови / Фото з відкритих джерел

О, Свята матінко Покрова,

Накрий мене своїм омофором,

Захисти від бід і від болю,

Молитовним словом і любов'ю.

Збережи мене від недолі,

Душі дай зльоту на крилах волі,

Від ворогів прикрий собою,

Обігрій своєю добротою.

Дай дітям знання й рідну мовність,

Пошли на Україну духовність,

Дай щасливе життя народу,

Щоб народ знав, якого він роду.

Щоб родила – плодила земля

Й розквітала Батьківщина моя,

Щоб було в нас чисте повітря,

Щоб дорога у всіх була світла.

Сину своєму слову віддай,

Молитву мою йому передай

Хай зніме Антихриста печать,

Яка не дає ні жити, ні спати.

Молюсь до тебе Пресвята, я,

Богородиця Пречиста моя!

До омофора припадаю,

Молитвою себе закриваю!

Амінь!

Молитви на Покрови Пресвятої Богородиці: слухайте онлайн

О Пречиста Діво, Мати Господа Всевишніх сил, Неба і землі козацької цариці, Богохранимого стольного града Києва і всієї держави нашої України-Руси – Всемогутня Заступнице! Прийми всехвальні й подячні піснеспіви ці від нас, недостойних рабів Твоїх, і піднеси молитви наші до Престолу Бога і Сина Твого, щоби був милостивим до неправд наших і послав благодать Свою до тих, хто шанує Всечесне ім'я Твоє і з вірою та любов'ю вклоняється благовісній іконі Твоїй. О, Владичице Пресвята, змилуйся над немічними людьми твоїми, позбав нас зневіри, відчаю, гніву, ворожнечі, недовір'я, заздрощів, наклепу, ненависті, марнославства і гордощів бісівських, а відтак зглянься на всіх нас милістю Твого заступництва. Підійми нас із глибини гріховної й просвіти сердечні очі наші, щоби бачити Спасіння. Будь милосердною і тут, і там: як на стороні земного буття, так і на Страшному Суді Сина Твого. Ти після Бога перша наша Надія і Заступниця всіх, хто прибігає до тебе з вірою. Збережи соборність землі нашої, покрий нас Святим Твоїм Омофором від зазіхання злих нечистих сил та усякого супостата, нехай буде в нашій країні правда Господня. Бо молимося до Тебе Пречиста і Непорочна Діво як до Всемогутньої Заступниці й величаємо Святе та Величне ім'я Отця і Сина і Святого Духа в Троїці нині й повсякчас і навіки-віків, Амінь!

Сильна молитва до Богородиці: дивіться відео

Молитва про захист

Пом'яни нас у твоїх молитвах, пані Діво Богородице, та не загинемо за множення гріхів наших, покрий нас від усякого зла і лютих напастей; на Тебе, бо сподіваємося і, твого покриву свято вшановуємо, тебе величаємо.