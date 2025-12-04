З Міжнародним днем обіймів 2025: найтепліші привітання у картинках і словах
- 4 грудня відзначають Міжнародний день обіймів, який підкреслює важливість емоційної підтримки.
- 24 Канал підготував привітання зі святом у картинках, прозі й віршах.
Сьогодні, 4 грудня, відзначають Міжнародний день обіймів. Це популярне свято нагадує про важливість емоційної підтримки та тактильного контакту в сучасному суспільстві.
Звичайні обійми сприяють виробленню окситоцину та знижують рівень тривожності в людини, що особливо актуально в умовах постійного стресу. З нагоди свята 24 Канал підготував щирі привітання з Міжнародним днем обіймів у картинках, прозі й віршах.
Міжнародний день обіймів 2025: як привітати у картинках, прозі й віршах?
Вітаю тебе з Днем обіймів! З щирого серця бажаю тобі кожен день обніматися й обіймати. Нехай твої близькі завжди дарують тобі радість і щастя. Нехай обіймають діти і друзі, рідні та улюблені люди, колеги і знайомі, домашні вихованці і навіть теплий плед зимовими холодними вечорами.
***
Вітаю тебе з Міжнародним днем обіймів! Випромінюй радість, даруй позитив і усмішки. Обіймайся частіше і заряджай всіх скептиків хорошим настроєм. Обійми зближують, розфарбовують сірі будні і вносять в життя радісні миті.
***
Щоб стало мені тепліше,
Обійми мене скоріше,
І притисни до себе сильніше,
Ну, давай же, не бійся!
Адже сьогодні День обіймів,
Обіймашки не зашкодять!
І корисні, і приємні,
Біду від усіх відводять!
***
З днем обіймів мені приємно
Вас сьогодні вітати,
У це свято ми один одного
Будемо міцно обіймати,
Нехай обійми доведуть
Нашу дружбу і любов,
А прекрасні моменти
Повторюються нехай знову і знов!
***
З Днем обіймів! Бажаю тобі побільше приводів у житті для міцних і щирих обіймів. Бажаю тобі багато радісних емоцій, нехай життя буде наповнене почуттями любові і дружби. Нехай вдома завжди будуть ті, хто готові поділиться з тобою найщирішими і теплими обіймами.
***
Вітаю з тебе днем обіймів і міцно обіймаю! Бажаю завжди відчувати себе потрібною і коханою людиною, всім серцем любити, ніколи не ховати своїх почуттів і емоцій, ніжних обіймів і щирих усмішок.
***
Що в День обіймів можна побажати?
Щоб руки міцно за любов трималися,
Своїх рідних частіше обіймати,
І щоб справи вдавалися.
Ще так багато хочеться сказати,
З Днем обіймів ніжно вітаю.
Нехай буде щастя вам завжди під стать,
І від душі сьогодні обіймаю!
***
У Міжнародний день обіймів
Хочу тобі я побажати,
Любовних лише заходів,
І було щоби, кого обійняти.
Любові, звичайно, справжньої,
Щоб дружба повз не пройшла,
І тільки істинне щастя,
І радість, щоб тебе знайшла.
Для написання матеріалу використані джерела: Поздравок і Побажайко.