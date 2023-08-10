Коли відзначаємо Медовий Спас: цікаві традиції цього дня

Перший Медовий Спас – це дуже шановане свято для християн. Його ще називають Маковія. Воно припадає на 14 серпня. А що ще відомо про свято?

На Маковія або Медовий Спас починається Успенський піст, який ще називають "Спасівкою". Він триватиме протягом двох тижнів та закінчиться на свято Успіння Пресвятої Богородиці. Яка історія Медового Спасу та цікаві традиції – знає 24 Канал.

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Цього дня церква згадує 7 старозавітних мучеників Маккавеїв, які загинули у 166 році до нашої ери. Свято так називається через зернята маку, які стають спілими до цього часу.

Історія Медового Спаса

Свято з'явилося в Україні з Візантії, де відзначали його ще з IX столітті. Подейкували, що історія цього дня бере початок із Константинополя, у якому була жахлива епідемія.

Для розв'язання проблеми з церкви Святої Софії винесли частину хреста із розп'яттям Сина Божого й освятили ним все водойми й колодязі. Сталося диво - епідемія пішла з Константинополя.

Недаремно Медовий Спас має іншу назву – Спас на воді. Цього дня освячують воду в храмах, відбуваються хресні ходи до джерел води.

У давнину на Спаса також чистили та святили нові колодязі. Люди самі купалися у святій воді та купали худобу. Предки вважали, що так можна позбутися всіх хвороб.

Традиції Медового Спаса

У цей день до храму люди приходять святити так звані "маковійчики" – букети з польових квітів, м'яти, чебрецю, волошок. Головним атрибутом є макові головки. "Маковійчики" зберігали в домі, аби вберегти родину від негараздів.



Маковійчик / Фото Pixabay

Деякі посипали вхід до будинку зернятками маку, щоб погані люди не навідувалися до них. Букети повинні були робити лише жінки.

У церквах заведено святити воду та мед. Його залишали в храмах як пожертву. Вважалося, що якщо вжити 1 ложку меду, запити 3 ковтками освяченої води, то людина не буде хворіти весь рік.



Мед / Фото Кондитерська "2 зайці"

На Медового Спаса жінки пекли пироги, млинці чи вареники з маком.

Існувала особлива давня традиція чистити колодязі. Адже наші пращури вірили в силу води. Біля криниці ставили 2 столи, вкриті святковими скатертинами. На один клали хліб-сіль й свічку, на інший – свічку, освячену воду та кутю. Після посвяти, навколо колодязя садили дерева та запихали в землю гілочки.