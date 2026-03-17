І хоча розкішні сукні традиційно захопили погляди, справжній тренд сезону, який диктуватиме правила цієї весни, заховався на кінчиках пальців знаменитостей. Детальніше про головний манікюр Оскара-2026 – розповіло видання Vogue Spain.

Який манікюр став головним на премії Оскар-2026?

Головним хітом цього вечора став манікюр, який фактично не має кольору. Зірки масово відмовилися від яскравих лаків та складного дизайну на користь максимальної природності.

Найпопулярнішим рішенням став делікатний глянцевий фініш з ледь помітним відтінком, який максимально підлаштовується під природний тон нігтя. Цей тренд на "невидимий" манікюр ідеально доповнює моду на короткі та доглянуті нігті, яка тримається вже кілька місяців.

Голлівудські красуні ще раз довели, що справжня елегантність полягає у простоті, а натуральний вигляд рук стає головною ознакою стилю у 2026 році.

