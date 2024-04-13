Кому зі знаків варто подбати про своє здоров'я під час магнітних бур 14 — 15 квітня

У наступні два дні частині людей вкрай необхідно подбати про своє здоров'я. Можливі проблеми через магнітні бурі.

Так, Овен, Телець, Рак і Козоріг, не ігноруйте сигнали свого організму. Потурбуйтеся про самопочуття, пише LifeStyle.

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Овен

У цей період важливо забезпечити собі достатньо часу для відпочинку та відновлення сил. Дотримуйтеся режиму дня й уникайте стресових ситуацій.

Зосередьтеся на позитивних моментах та зайнятися релаксаційними практиками. Зверніть увагу на фізичні потреби та прислухайтеся до свого тіла.

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Телець

Під час магнітних бур Тельцям важливо дбати про своє самопочуття. Уникайте переїдання та споживання шкідливих продуктів.

Фізична активність та прогулянки на свіжому повітрі сприятимуть вашому здоров'ю.

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Рак

Під час магнітних бур вам варто зосередитися на емоційному стані та забезпеченні психологічного комфорту.

Важливо дати собі можливість відпочити та відновити силу. Релаксаційні практики, такі як йога або медитація, можуть допомогти підтримати ментальне здоров'я.

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Козоріг

Під час магнітних бур вам варто дотримуватися режиму сну й уникати перевтоми.

Фізичні вправи та прогулянки на свіжому повітрі сприятимуть покращенню самопочуття й підтримці здоров'я.

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