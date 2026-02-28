Астрологи розповіли, яким знакам зодіаку варто бути обачними в період магнітних бур, який триватиме ще сьогодні, розповідає Astrology.

Овен

Гороскоп для Овнів

Сьогодні можливі емоційні гойдалки, тому астрологи не рекомендують братися за серйозні завдання. Невеличка фізична активність допоможе забрати "туман" з голови. Легка пробіжка чи навіть проста прогулянка – те, що потрібно цього дня.

Близнюки

Гороскоп для Близнюків

Побачення сьогодні – точно не найкращий варіант. Якщо ж все-таки не вдасться його перенести, то не робіть висновки з першого знайомства. Магнітні бурі часто дещо спотворюють наше сприйняття. Тому якщо все погано пройде – дайте йому чи їй другий шанс.

Терези

Гороскоп для Терезів

Астрологи попереджають – в жодному разі найближчим часом не можна говорити власні секрети близьким людям. Є ризик, що вони випадково бовкнуть чогось зайвого в розмові з іншими.