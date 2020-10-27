Актори, які зіграли у серіалі "Корона" принцесу Діану, принца Чарльза та Камілу Паркер Боулз, знялись у стильній фотосесії. Перед виходом 4 сезону вони вкотре звернули увагу на те, що у стрічці покажуть цей знаменитий любовний трикутник.

Нові фото акторів "Корони"

Відомо, що стильна зйомка для журналу Town and Country є частиною рекламної кампанії серіалу "Корона". Перед виходом нових серій на стрімінговій платформі Netflix актори Емма Коррін, Еміральд Феннел та Джош О'Коннор залюбки позували у ретро-образах.

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Та привернуло увагу те, що саме ці зірки "Корони" прикрасили глянець. Таким чином вони підігріли цікавість кіноманів до сюжету серіалу, де буде розкрито таємні стосунки принца Чарльза та Каміли. Саме ці любовні перипетії колись змусили принцесу Діану заявити: "У цьому шлюбі нас було троє".

Цю тему підхопили автори фотосесії, які й зобразили акторів разом. Позували зірки "Корони" у британському саду, що стильно виглядав у кадрі. Окрім цього, Емма Коррін, Еміральд Феннел та Джош О'Коннор поділились своїми враженнями від проєкту.

Актори серіалу "Корона" у стильній зйомці / Фото Town and Country

Так, актриса, яка зіграла принцесу Діану, заявила, що відчувала великий тиск у мережі, адже їй довелося грати народну улюбленицю. Через це Емма Коррін відчувала, що не має права на яку-небудь помилку. Та й автори серіалу "Корона" були вражені на кастингах, адже маловідома актриса бездоганно перевтілилась у роль, показавши сором'язливість Леді Ді та її аристократичні манери. Та головне, що хотіла передати Емма Коррін глядачам, – це безмежну доброту, яку наче випромінювала її героїня.

Мене це дуже лякало. Діана була неймовірною громадською діячкою, найщедрішою волонтеркою. Я відчуваю, що вона мала цю ауру доброти,

– розповіла Емма Коррін.

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Водночас Еміральд Феннел, яка перевтілилась у Камілу Паркер Боулз, зізналась, що ще з 2016 року мріяла постати в цьому образі. За її словами, герцогиня далеко не така, якою її уявляють люди.

Що відомо про 4 сезон "Корони": коротко

Серіал вийде на стрімінговій платформі Netflix 15 листопада. Без сумніву, це одна з найочікуваніших прем'єр року, до якої прикута дуже пильна увага.

За сюжетом, принцеса Діана стає частинкою королівської родини. Глядачі побачать точну копію весільної сукні Леді Ді та спостерігатимуть, як щасливий шлюб з принцом Чарльзом тріщав по швах. Окрім цього, автори проєкту вирішили підкреслити і 15-річну різницю у віці пари, що буде видно і в діалогах, і візуально.

Не легкий період чекатиме і на Її Величність. Королева Єлизавета ІІ матиме конфлікт з Маргарет Тетчер, який тільки загострюватиметься з кожною серією. Драматичні перипетії в житті королівської родини вразили кіноманів, тому 4 сезону "Корони" вже прогнозують шалений успіх.

"Корона" 4 сезон: дивіться офіційний трейлер