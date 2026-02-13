Тельці, Раки, Риби, насолодіться сповна цим днем. Ви буквально зануритеся у казку, розповідає The Times of India.

Телець

Гороскоп для Тельців

Увесь лютий буде наповнений особливими моментами для Тельців. А на День святого Валентина вони будуть на сьомому небі від щастя. Коханий організує романтичну вечерю у вишуканому ресторані. Далі усе буде так, як ви цього давно хотіли. А комусь навіть зроблять пропозицію.

Рак

Гороскоп для Раків

Приготуйтеся цього дня до несподіваних активностей, які ви ніколи не пробували. Партнер організує побачення мрії, де доведеться і трішки побігати, і відпочити. Вже ввечері коханий зробить головний сюрприз. Ви будете вражені!

Риби

Гороскоп для Рибів

Представники цього знаку зодіаку вже давно хотіли просто провести весь день удвох. Коханий знає про ваше бажання, тому вже готує поїздочку на кілька днів. Вам усе сподобається!