Любовний гороскоп на тиждень 28 червня – 4 липня 2021 року для всіх знаків Зодіаку

Цього тижня з 28 червня по 4 липня 2021 року деяких знаків Зодіаку чекає багато сюрпризів від другої половинки та закохана атмосфера. Яким буде цей тиждень для ваих стосунків – читайте любовний гороскоп у статті.

Деяких знаків Зодіаку цього тижня чекає тепло та щастя, а інші можуть відчувати образу та погане ставлення від партнера. Яким буде ваше особисте життя – читайте любовний гороскоп на тиждень 28 червня – 4 липня 2021 року.

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Любовний гороскоп на тиждень 28 червня – 4 липня 2021 року

Овен (21 березня – 20 квітня)



Любовний гороскоп на тиждень 28 червня – 4 липня 2021 року для Овна

Овни цього тижня будуть мати багато насолоди та романтики у стосунках. Це один із найбільш сприятливих періодів, тож ви будете відчувати багато щастя та любові. Можливо, вам навіть варто задуматися про весілля чи народження дитини.

Самотнім Овнам треба підготуватися до нових знайомств та бути більш відкритими до інших. Ви зустрінете цікаву людину, яка підкорить вас почуттям гумору.

Телець (21 квітня – 20 травня)



Любовний гороскоп на тиждень 28 червня – 4 липня 2021 року для Тельця

У любовному житті Тельців буде панувати атмосфера романтики на початку тижня. Ви будете відчувати підтримку та розуміння від партнера. Якщо між вами є непорозуміння чи проблеми, то зараз гарний час, щоб все вирішити.

Самотні Тельці у найближчі дні знову повірять у справжнє кохання та шукатимуть свою другу половинку. Ви її зустрінете, але, можливо, трохи пізніше.

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Любовний гороскоп на тиждень 28 червня – 4 липня 2021 року для Близнюків

Особисте життя Близнюків цього тижня буде доволі напруженим та коливатися – то щось хороше, то не дуже. Але вже до кінця тижня ви зможете все налагодити та створити гармонію у стосунках. Головне – робити все можливе для цього та частіше говорити слова кохання другій половинці.

А одинокі Близнюки, за прогнозами астрологів, мають ще трохи зачекати на своє кохання. Вже незабаром ви зустрінете свою особливу людину, але поки насолоджуйтеся свободою.

Рак (22 червня – 22 липня)



Любовний гороскоп на тиждень 28 червня – 4 липня 2021 року для Рака

Раки у період з 28 червня по 4 липня будуть мати багато романтики у стосунках. Це допоможе вам згладити будь-які непорозуміння у вашому любовному житті. На вихідних ви можете піддатися емоціям та створити сервогу сварку. Тож, спробуйте контролювати себе та шукати компроміси у парі.

Самотні Раки мають нарешті зізнатися у своїх почуттях людині, яка вам давно подобається. Можливо, вона відповість вам взаємністю. Але ви не дізнаєтеся, доки не спробуєте.

Лев (23 липня – 23 серпня)



Любовний гороскоп на тиждень 28 червня – 4 липня 2021 року для Лева

Леви цього тижня зможуть зміцнити свої стосунки та пройти всі перешкоди, які заважають вам у любовному житті. На вихідних влаштуйте романтичний вечір, щоб відчути кохання і підтримку від партнера. І не "накручуйте" себе, адже вам добре разом, хіба ні?

Самотнім Левам варто придивитися до свого близького оточення. Можливо, хтось з ваших друзів чи колег таємно у вас закоханий і боїться зізнатися? Якщо ви будете уважнішими, то все помітите.

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Діва (24 серпня – 23 вересня)



Любовний гороскоп на тиждень 28 червня – 4 липня 2021 року для Діви

Дівам треба розібратися у своєму любовному житті. Адже ви заплуталися і не можете насолоджуватися своїми стосунками. Поговоріть з коханою людиною та вирішіть, чи треба щось змінити. Як тільки ви почнете більше працювати для стосунків – відчуєте гармонію, щастя та любов від партнера.

А одинокі Діви познайомляться з цікавою людиною завдяки своїм друзям. Але спочатку краще дізнайтеся один одного, і якщо ви зрозумієте, що не підходите, не продовжуйте ці стосунки.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Любовний гороскоп на тиждень 28 червня – 4 липня 2021 року для Терезів

Терези останнім часом приділяли більше часу роботі, ніж коханій людині, тож ви могли віддалитися один від одного. Астрологи радять влаштувати поїздку за місто вдвох, щоб зблизилися та зміцнити стосунки. Відкривайтеся один одному та частіше кажіть, що кохаєте.

А самотні терези мають відпустити думки про кохання. Насолоджуйтеся літом, проводьте час з друзями та веселіться. А кохання ви зустрінете в той час, коли будете найменше цього чекати.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)



Любовний гороскоп на тиждень 28 червня – 4 липня 2021 року для Скорпіона

Скорпіонам цього тижня треба бути прихильними до коханої людини та не створювати конфлікти. Адже ваш партнер не хоче вас образити, а бажає лише кращого. На вихідних ви зможете більше часу провести разом та влаштувати романтичний вечір. Це нагадає вам період закоханості та дасть відчуття щастя.

А самотнім Скорпіонам треба бути більш відкритими та не боятися нових знайомств. Ходіть на побачення, знайомтеся та відкивайтеся на повну. Можливо, саме так ви і знайдете другу половинку.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)



Любовний гороскоп на тиждень 28 червня – 4 липня 2021 року для Стрільця

А Стрільці цього тижня можуть дізнатися деяку інформацію про партнера. Але вам не варто одразу влаштовувати сварку, краще разом розберіться у цій ситуації. І більше довіряйте другій половинці, аедж він / вона вас справді кохає.

А самотні Стрільці зараз не повинні повертатися до колишніх стосунків. Навіть якщо у вас виникло таке бажання – відкиньте його. Адже це лише зробить вам боляче та не дозволяє рухатися далі.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Любовний гороскоп на тиждень 28 червня – 4 липня 2021 року для Козерога

Козерогам цього тижня треба виправляти всі помилки, які зіпсували ваші стосунки. Доведіть партнеру, що ви хочете бути разом і кохаєте його/її. Проведіть вихідні разом, сплануйте подорож чи просто поїздку за місто. Це допоможе зблизити вас та додасть романтики.

Самотні Козероги через певні свої сумніви та невпевненість у собі не можуть знайти кохання. Відкрийтеся іншим та будьте собою. Повірте, вже незабаром ви зустрінете другу половинку.

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Любовний гороскоп на тиждень 28 червня – 4 липня 2021 року для Водолія

Цей тиждень може змінити любовне життя Водоліїв, адже вас чекає приємний сюрприз. Друга половинка підготувала для вас дещо романтичне. Також астрологи рекомендують уникати конфліктів і дослухатися до партнер, щоб створити гармонійні стосунки.

А самотні Водолії мають шанс знайти другу половинку, адже цей тиждень принесе вам шанси на перспективне знайомство. Але не поспішайте одразу будувати стосунки, треба краще дізнатися один одного.

Риби (21 лютого – 20 березня)



Любовний гороскоп на тиждень 28 червня – 4 липня 2021 року для Риб

Риб чекає гарний тиждень. У період з 28 червня по 4 липня ваша кохана людина здійснюватиме всі ваші бажання. У ваших відносинах з'явиться більше ніжності, любові, пристрасті, розуміння і підтримки. Ви матимете багато романтичних моментів.

Одиноким Рибам цей тиждень принесе багато можливостей поспілкуватися з цікавими людьми та чудово провести час. Але якщо ви хочете перетворити це знайомство на щось більше, не зволікайте. Удача на вашому боці