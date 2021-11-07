Любовний гороскоп на тиждень з 8 по 14 листопада для всіх знаків Зодіаку

Деяких закоханих цього тижня чекають нові приємні зустрічі, романтика та побачення, а деякі пари – можуть посваритися та зіпсувати стосунки. Більше деталей – читайте у любовному гороскопі на тиждень 8 – 14 листопада 2021 року.

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Любовний гороскоп для Овна на тиждень 8 – 14 листопада 2021

Овнів цього тижня чекають приємні зміни, які допоможуть покращити стосунки та зблизитися з партнером. Ви отримаєте багато позитивних емоцій, пристрасті та кохання. Головне – будьте відкритими один з одним і не забувайте про сюрпризи та компліменти.

Натомість самотні Овни вже найближчим часом можуть зустріти нове кохання. Несподіване знайомство дасть вам багато натхнення. Але не поспішайте робити серйозні кроки в особистому житті.

Телець (21 квітня – 20 травня)



Любовний гороскоп для Тельця на тиждень 8 – 14 листопада 2021

Цього тижня у стосунках Тельців буде панувати напруга. Тривога, яку ви відчуваєте щодня у парі, дуже втомили вас. Через це ви можете зірватися на партнера та створити конфлікт. Ближче до вихідних все налагодиться і ситуація покращиться. Покажіть партнеру, що ви його/її любите і підтримуєте.

А одиноком Тельцям варто зробити перший крок до людини, яка вас давно цікавить. Не бійтеся нових стосунків і завойовуйте серце нового обранця.

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Любовний гороскоп для Близнюків на тиждень 8 – 14 листопада 2021

Близнюкам варто змінити своє ставлення до партнера та не створювати черговий конфлікт в парі. Намагайтеся бути більш позитивними та висловлювати свої почуття коханій людині, а не постійно ревнуйте. Ви повинні цінувати те, що маєте, і покращувати стосунки.

А самотнім Близнюкам буде щастити. Астрологи запевняють, що зірки на вашому боці і це посилить вашу чуттєвість та шарм. Ви зможете заполонити серце людини, яка вам сподобалася.

Рак (22 червня – 22 липня)



Любовний гороскоп для Рака на тиждень 8 – 14 листопада 2021

Ракам варто припинити постійно скаржитися на партнера, бо йому/їй це набридне і вашим стосункам настане кінець. Вам потрібно бути турботливішими та добрішими до другої половинки. До прикладу, можна влаштувати вечір романтики чи запланувати на вихідні романтичну поїздку за місто.

А для самотніх Раків є хороші новини – цього тижня на вас чекає нове та захоплююче знайомство, яке може кардинально змінити ваше любовне життя на краще.

Лев (23 липня – 23 серпня)



Любовний гороскоп для Лева на тиждень 8 – 14 листопада 2021

У стосунках Левів можуть виникнути певні труднощі чи проблеми. Але якщо ви будете діяти обережно, уникатимете помилок, то це допоможе зберегти кохання в парі. Очікуйте деяких змін у стосунках, які спочатку можуть вас шокувати, але насправді вони будуть чудовими.

А одиноким Левам варто частіше виходити з дому та заводити нові знайомства. Лише так ви знайдете своє кохання та створите щасливе любовне життя.

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Любовний гороскоп для Діви на тиждень 8 – 14 листопада 2021

Любовне життя Дів цього тижня буде складатися якнайкраще. Ви можете запалити іскру у парі та зблизитися з коханою людиною. Також не треба дозволяти іншим людям руйнувати атмосферу у стосунках. Не слухайте інших та показуйте свої почуття один одному.

А самотнім Дівам варто змініти свій підхід у пошуку кохання. Не перебільшуйте про свої досягнення, бо цим ви нічого не досягнете. Залишайтеся собою і не бійтеся робити перші кроки.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Любовний гороскоп для Терезів на тиждень 8 – 14 листопада 2021

Цього тижня Терези мають усвідомити, що стосунки не завжди будуть спокійними і гладкими. Іноді між вами виникатимуть моменти напруженості та розбіжності, тому треба вміти підлаштовуватися. Не чекайте, що все йтиме за планом, але не квапте події. Ваше любовне життя складеться якнайкраще.

Астрологи радять самотнім Терезам забути про свої минулі стосунки та не вестися на слова колишніх партнерів. У вас вже нове життя і повірте – воно буде ще кращим з новою людиною.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)



Любовний гороскоп для Скорпіона на тиждень 8 – 14 листопада 2021

Скорпіони зможуть налагодити своє любовне життя та покращити його. Зокрема, ви отримаєте кілька прекрасних моментів із партнером. Ви навіть знову відчути закоханість та “метелики в животі”. І навіть якщо виникнуть суперечки, ви з легкістю їх подолаєте.

Натомість одиноким Скорпіонам варто частіше виходити з друзями та розважатися. Проте в особистому житті цього тижня не варто чекати чогось нового. Насолоджуйтеся своєю свободою.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)



Любовний гороскоп для Стрільця на тиждень 8 – 14 листопада 2021

Стосунки Стрільців йтимуть чудово, тому ви можете розслабитися і насолоджуватися цим. Проводьте більше часу з коханою людиною та знайдіть щось, що зближує вас. А ще заплануйте разом побачення чи романтичний вечір.

А в самотніх Стрільців може з'явитися думка про те, щоб повернутися до свого колишнього партнера, проте добре подумайте, перш ніж зробити цей крок. Можливо, не варто повторювати старі помилки.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Любовний гороскоп для Козерога на тиждень 8 – 14 листопада 2021

Козерогам треба бути м’якшими до свого партнера та не бути роздратованими чи холодними у стосунках. Покажіть себе з кращої сторони та зробіть щось приємне коханій людині, це оживить іскру між вами. Робіть все, аби зберегти гармонію та щастя у стосунках.

А самотні Козероги цього тижня будуть почуватися дуже сумно і розчаровано, особливо у вихідні дні. Спробуйте позбутися поганого настрою та повеселіться.

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Любовний гороскоп для Водолія на тиждень 8 – 14 листопада 2021

Водолії у стосунках мають взяти все у свої руки і спробувати виправити всі помилки та вирішити конфлікти. Контролюйте себе і намагайтеся знайти компроміс, адже ви самі можете змінити своє любовне життя в кращу сторону. А ще радимо приємно здивувати кохану людину, це завжди зміцнює стосунки.

Самотні Водолії мають частіше знайомитися з новими людьми. Не втрачайте надію на щасливе життя і зірки допоможуть вам у тому, що ви шукаєте.

Риби (21 лютого – 20 березня)



Любовний гороскоп для Риб на тиждень 8 – 14 листопада 2021

У любовному житті Рибам потрібно стати більш спокійними і відкритими до обговорення, замість того, щоб вперто стояти на своєму. Спробуйте відверто поговорити зі своїм партнером та дослухайтеся один до одного. Якщо вам вдасться це зробити, ви обоє будете щасливими.

А самотнім Рибам варто причинити чекати, що інші люди допоможуть вам у пошуку кохання. Ви господар свого життя, тож робіть те, що вважаєте правильним для стосунків. У вас все вдасться, адже удача на вашому боці.