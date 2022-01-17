У Львові провели Свято Коляди з оригінальними вертепами: святковий репортаж

Після пропущених вертепів у 2021 році через карантинні обмеження, цими зимовими святами львів’яни охоче долучились до різноманітних різдвяних заходів. Зокрема 16 січня у Львівському академічному обласному театрі ляльок відбувалось Свято Коляди.

Керівниками події виступили Організація української молоді "Спадщина" спільно з театральною студією "Коло". Розпочалось Свято Коляди зі спільного виконання щедрівки "Добрий вечір тобі, пане господарю". Ведучі заходу – члени ОУМ "Спадщина" Юліан Гончар (псевдо Черес) та Ганна Мазурак (Графка) – ознайомили глядачів з програмою вечора.

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Вертеп "для дорослих"

Свято Коляди складалось із двох вертепів за оригінальними сценаріями. Спершу глядачі переглянули вертеп членів "Спадщини", події якого відбувались у постапокаліптичному суспільстві. Автори сценарію торкнулись суспільно важливих проблем: насилля, жадібності та екологічних проблем. Костюми й декорації були підібрані відповідно до теми дійства, а на сцені можна було побачити пластикові пакети, пляшки, сміття, які доречно доповнювали образи й атмосферу світового хаосу та екологічної катастрофи.

Наш вертеп важливий, бо про майбутнє. Це був вертеп про те, що нам потрібно частіше задумуватися над тим, що ми несемо в цей світ. Інакше те, що ми вважаємо неминучим справді ним стане,

– пояснює важливість обраної теми одна з учасниць вертепу – Софія Бас (псевдо Недея).

Автор сценарію, Модест Радомський (псевдо Мох), розповів, що сюжет він побачив уві сні ще пів року тому. Дописати текст постановки йому вдалось до кінця грудня, а репетиції організація почала проводити з 3-го січня. Через брак часу процес підготовки цьогорічного вертепу був "швидким та буремним", як згадують учасники.

Свята Коляда у Львові / Фото Марії Твардовської

Вертеп "для малечі"

Театральна студія "Коло" теж підготувала вертеп для Свята Коляди за власним сценарієм. Глядачі мали змогу побачити комедію в трьох діях. У ній розповідалось про те, як шестеро героїв-тварин дорогою до Вифлеєму шукають, що подарувати маленькому Ісусику. Проте один з персонажів – Лис – намагається схитрувати і представити чужі подарунки як свої. Серед інших дійових осіб постановки були Павич, Заєць, Віслюк, Свин та Тузік.

Комедійний вертеп театральної студії "Коло" особливо сподобався малечі, яка із захопленням спостерігала за активними подіями на сцені. Один з героїв постановки – Свин – навіть взяв участь у спілкуванні з глядачами після того, як за сценарієм вийшов до партеру. Актори були одягнені в яскраві костюми, які доповнювали образи їхніх героїв, тому дійство було дуже колоритним.

Поспівати львів’янам вдалось чимало, адже протягом заходу лунала не одна колядка й щедрівка. Спільно з акторами гості могли виконати "Щедрий вечір, добрий вечір", а в кінці Свята Коляди – "Небо і земля". Протягом самих вертепів можна було почути не лише народі пісні зимового обряду, але й авторські, таких гуртів як KARNA, "Вій", "Кому Вниз".

У нашому вертепі можна було почути давню українську колядку "А вчора звечора". Вона була використана, щоб показати, що це все-таки вертеп, а не просто театральна постановка. Що це давня традиція,

– розповідає автор вертепу Модест Радомський (псевдо Мох).

Варто додати, що на Свято Коляди у Львівському театрі ляльок пускали лише з паспортом вакцинації та у масках. У коридорах глядачі дотримувались соціальної дистанції, про яку нагадували працівники театру та організатори події.

Автор: Марія Твардовська