Львівський художник та фотограф документаліст Артур Абрамів здобув перемогу у фотопроєкті National Geographic Traveller India. Перше місце в міжнародному конкурсі йому принесло фото з електрички Мукачево-Львів.

На сайті щоденного фотоконкурсу National Geographic Traveller India з'явилась світлина львівського фотографа Артура Абраміва. Він отримав перше місце в конкурсі на тему World Public Transport – "Світовий громадський транспорт". У ньому брали участь митці з усього світу, а перемогу здобули всього троє, серед них і українець.

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Учасники фотоконкурсу прагнули зобразити розмаїття громадського транспорту по всьому світу. Якщо для місцевих він є лише способом пересування, то для туристів – способом відчути ритм нового міста. Найкраще передати атмосферу транспорту вдалось Артуру Абраміву.

На фото, яке принесло йому перемогу, зображена електричка Мукачево-Львів. 2018 року під час повернення з мандрівки до Карпат фотограф зазнімкував, як кондуктор продає квитки пасажирам. Сам Артур Абрамів описав цю сцену як "унікальну", адже пасажири дуже швидко звикають одне до одного, обідають, п'ють та грають у карти разом.



Фото з електрички Мукачево-Львів / Артур Абрамів

Цей кадр буде надрукований у серпневому номері видання National Geographic Traveller India. Про це Артур Абрамів повідомив на особистій сторінці у фейсбуці. На його рахунку чимало фото, які були представлені на міжнародних виставках. Наприклад, його світлина з унікальною кометою Neowise з'явилась на сайті National Geographic Hungary.