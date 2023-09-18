Обережно, цим 2 знакам зодіаку вкрай легко розбити серце

Є дуже чутливі та емоційні люди, яким справді легко розбити серце. Астрологи зазначають, що йдеться про представників двох знаків зодіаку.

Так, найлегше розбити серце Ракам та Терезам. Ці знаки зодіаку дуже важко переносять проблеми в особистому житті, пише 24 Канал.

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Рак

Народжені під цим сузір'ям дуже чутливі. Вони зроблять усе, щоб не розбити вам серце. Водночас бояться, щоб хтось не зробив цього їм. До речі, нерозділене кохання може розбити їхнє серце раз і назавжди. Ці люди нерідко важко переживають розлучення.

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Терези

Представники цього знаку зодіаку справді завжди прагнуть до балансу та гармонії. Вони думають про те, щоб нікого не образити й не зробити боляче. Чутливе серце дуже Терезів легко розбити.

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