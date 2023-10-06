Скочать у гречку: ці 3 знаки зодіаку можуть зрадити в жовтні

Люди зраджують з різних причин. У цей час вони не думають про почуття коханих і можливі наслідки. Астрологи переконані, що частина знаків більше схильні до зради, ніж інші. До речі, дехто з них може піти наліво вже цього місяця.

Так, партнерам Скорпіонів, Козорогів і Водоліїв у жовтні варто бути особливо уважними, пише 24 Канал. Кохана людина може вас зрадити.

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Скорпіон

Останнім часом дехто дуже сильно вас спокушав. У жовтні можете вирішити, що чому б не піти наліво і спробувати для себе щось нове. Однак, подумайте про кохану людину. Якщо не хочете її втратити, не зраджуйте.

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Козоріг

Цього місяця ви відчуєте дуже сильний сексуальний потяг, але не до коханої людини. Ви можете не стриматися і зрадити. Однак, подумайте про наслідки. Зрада може зруйнувати сім'ю.

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Водолій

Вам потрібно терміново підживити вогонь у власних стосунках. Підіть на побачення з коханою людиною, запропонуйте спробувати щось нове для вас обох. Насолодіться часом, проведеним разом і обговоріть, як можна покращити стосунки. В іншому випадку є ризик зради.

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