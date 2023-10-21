Ці знаки зодіаку завжди кажуть правду в стосунках

Від темпераменту людини залежить, буде вона казати правду, все прикрашати чи взагалі прямо брехати. Серед знаків зодіаку є такі, які постійно кажуть лише правду.

Найбільшими правдорубами в стосунках є Скорпіони, Стрільці, Близнюки та Леви. Якщо ви хочете почути, як воно є насправді, треба звертатися саме до них.

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Скорпіон

Ймовірно, це один з найбільш чесних знаків зодіаку, які існують. Скорпіони просто не вміють брехати. У них "на чолі написано", що вони насправді думають про ту чи іншу річ. Ці люди говорять правду завжди, у будь-яких випадках. У тому числі й в особистих стосунках.

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Стрілець

Перевага у тому, що цей знак не буде сміятися вам в очі, а за спиною – поливати брудом. Він одразу дасть вам зрозуміти, як ставиться до вас. Це звільняє від багатьох ілюзій та зайвих очікувань. Тобто, партнер-Стрілець буде максимально чесним у стосунках, і його словам можна довіряти.

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Близнюки

Близнюки просто терпіти не можуть брехню, їм гидко від неї. Вони сприймають цей світ максимально радикально: без будь-яких напівтонів. Тому не варто намагатися щось завуалювати чи прикрасити, вони вас "розкусять".

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Лев

Леви дуже чітко дають зрозуміти партнеру, що обманути їх не вийде. А якщо хтось намагатиметься це зробити, то стосунки швидко завершаться. Вони відчувають брехню за кілометр та відчувають зневагу до хитруна.

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