Які жінки найбільше схильні до розлучення: знак зодіаку

Не всім вдається пронести щире та взаємне кохання крізь роки. Для розірвання стосунків може бути багато причини. Астрологи переконані, що на ймовірність розлучення також впливає знак зодіаку.

Так, найбільше схильними до розлучення є жінки, народжені під сузір'ям Овна, пише 24 Канал.

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Овен

Астрологи зазначають, що цьому знаку зодіаку притаманна низка негативних рис характеру. Зокрема, Овни запальні, імпульсивні, вперті та дратівливі, можуть бути агресивними. Їхня стихія – вогонь, що, звичайно ж, проявляється і в особистому житті.

У стосунках з чоловіками ці жінки прагнуть домінувати. Втім, не терпітимуть поряд з собою підкаблучника.

Окрім того, Овни нетерплячі та важко йдуть на компроміси. Цим жінкам дуже важливо відчувати емоційний та фізичний зв'язок з партнером. Коли його немає або недостатньо, можуть вирішити, що краще розірвати шлюб.

Овни не бояться подавати на розлучення, якщо не отримують від партнера те, чого хочуть.

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