Обручка, як символ кохання: хто із зірок відмовився від цієї прикраси і чому

Вже й ліку не злічити як давно існує традиція обмінюватися обручками на знак кохання. Здавна у цю прикрасу вкладали великий сакральний зміст і обирали відповідно до усіх забобонів та засторог.

Утім, зараз до такого роду прикрас ставляться більш вільно і дехто навіть відмовляється їх носити після весілля з тих чи інших причин. Чому на пальцях деяких знаменитостей неможливо знайти обручки – розповідаємо у цьому матеріалі.

Читайте також Не вірте цьому: 10 міфів про секс, які можуть зруйнувати ваше інтимне життя

Розлучення Наталі Портман

В першу чергу обручка – демонстрація сімейного стану. На наявність саме цієї прикраси звертають особливу увагу, коли хочуть дізнатися одружена людина чи ні.

Так, відсутність каблучки на пальці акторки Наталі Портман підтвердило її розлучення з чоловіком Бенджаміном Мільп'є. Пара була разом протягом 11 років. Але короткочасний, як пишуть західні таблоїди, роман чоловіка з юною дівчиною поставив крапку у їхніх стосунках.

Наталі Портман разом з чоловіком / Getty Images

Наталі відверто цього не коментувала. Відомо, що пара намагалася вберегти шлюб. Та не так давно журналісти помітили Портман без обручки на пальці, що цілком реально може означати остаточний розрив.

Зірки без обручок

Вже за місяць після весілля з блогером Олександром Волошиним співачка Анна Трінчер з'явилася без обручки на пальці! Чи свідчило це про швидкий розрив пари? Аж ніяк ні. Виявилося, що здійснився найбільший страх Ані – вона просто загубила весільну прикрасу. Але Сашко не розгубився у цій ситуації і згодом подарував коханій таку ж саму нову, підкинувши у келих з напоєм.

Співачку Настю Каменських після весілля з продюсером Потапом теж певний час можна було помітити без обручки на пальці. І тут пояснення з точністю до навпаки попередній історії – зірка зняла її, щоб не втратити.

Зазвичай я не ношу каблучки, навіть обручку. Тому що були випадки, коли на концерті нахиляєшся, стоячи на сцені, руки опускаєш в натовп, вітаєшся. А потім дістаєш їх, а каблучок вже немає,

– пояснювала Настя на одному шоу.

Настя Каменських певний час не носила обручку / Instagram kamenskux

А от відсутність тієї самою обручки, яка належала принцесі Діані, на руці Кейт Міддлтон свідчить про безпеку. Все частіше медіа помічали жінку без каблучки на пальці. Спочатку припускали кризу у стосунках з принцом Вільямом. Але експерти одного видання заперечили це.

Виявляється, Кейт знімає обручку під час візиту до офіційних установ, зокрема лікарень, щоб не "підчепити" мікроби і не "принести" їх додому. Тому й в інших аксесуарах вона теж досить стримана.

Принц Вільям і Кейт Міддлтон / Getty Images

До речі, принц Вільям узагалі ніколи не носив свою обручку. Про це він попередив ще перед весіллям з Кейт. Його причина проста – він не любить подібних прикрас. Максимум аксесуарів на його руках – годинник.

І він не єдиний чоловік королівської родини, хто відмовився від цього. Принц Філіп теж ніколи не носив обручку. Батько Вільяма принц Чарльз носить каблучку, але ховає її під іменною печаткою. І лише Гаррі не знімає платинової прикраси від самого весілля з Меган Маркл.

Принц Гаррі / Getty Images

Тож, носити обручку чи ні – рішення індивідуальне як для жінок, так і для чоловіків. Щоб ця прикраса не стала розбратом у стосунках, краще на початку проговорити готовність поєднатися з нею. Для когось із партнерів вона може мати важливе значення, як символ поваги, підтвердження сімейного статусу в суспільстві і таке інше. А хтось може довіряти винятково своєму коханню.