"Ромео в плавках": прикордонники спіймали жителя Молдови, який перетнув Дністер заради коханої

Кохання штовхає людей на подвиги та різні божевільні вчинки. Так сталося і з громадянином Молдови, який для того, щоб побачити свою кохану, вирішив переплисти Дністер.

Закоханий Ромео не міг побачитися з українкою у законний спосіб, то ж додумався до альтернативного.

Читайте також Одружені чоловіки назвали 12 речей, в яких ніколи не зізнаються своїм дружинам

Під час попереднього візиту в Україну громадянин Молдови порушив правила перебування у нашій країні. То ж йому заборонили в'їзд на 5 років. Бути без коханої стільки часу чоловік не міг. Він вирішив будь-що побачити українку, яка вкрала його серце.

Отож громадянин Молдови вирушив в Україну через річку Дністер. Однак на іншому березі його чекала не кохана, а прикордонники. Тепер іноземцю доведеться відповідати перед законом, а заборона в'їзду в Україну може сягнути вже 10 років.

Як далі розвиватимуться стосунки нещасного Ромео – невідомо.

Чоловіка засудили через подарунок коханій

Іншому романтику з Києва доведеться понад 6 років провести у в'язниці через кохання. Чоловік подарував дружині солодощі на свято, які, як з'ясувалося, він вкрав у магазині. У залі суду чоловік у своєму вчинку розкаявся, але було вже пізно.