Це обурливо: жінку запросили на весілля з умовою, що вона буде няньчити дітей гостей

Одна жінка була приголомшена, коли отримала запрошення на весілля до доньки близької подруги. Все тому, що молодята вирішили покласти на жінку обов'язки – все весілля наглядати за дітьми гостей.

Не запрошення, а ляпас

Жінка, назвемо її Кейт, оскільки своєю історією вона поділилася анонімно, розповіла, що була дуже щаслива, коли побачила запрошення на весілля у поштовій скриньці.

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Запрошення було настільки красивим, що сентиментальна Кейт навіть повісила його на холодильник.

Запрошення було адресоване нам із чоловіком, і я була надзвичайно вражена. Я люблю весілля. У мене зазвичай сльозяться очі і я посміхаюся, поки моє обличчя не заболить від радості нових починань і кохання. Я навіть була весільною співачкою, настільки сильно я люблю весілля,

– розповіла Кейт.

Лише згодом жінка помітила, що у конверті була ще одна маленька записка. У ній мовилося, що Кейт впродовж всього весілля має перебувати в окремій кімнаті і наглядати за дітьми гостей. До дорослих жінка взагалі не повинна виходити, адже навіть обідати вона має з дітьми. Таку ж сумну долю з нею повинні були розділити ще кілька жінок.

Це ще не все – Кейт повинна була заплатити за їжу для себе і свого чоловіка 100 доларів. Жінка була просто приголомшена. Та найбільше її вразило те, що молодята при всьому цьому розраховували на подарунок від неї, адже додали посилання на список бажаних подарунків.

Кейт до глибини душі образило таке запрошення, адже вона дуже хотіла подивитися на церемонію та наречених. Жінка зізналася, що має проблеми зі здоров'ям, а тому мусить користуватися кисневим балоном і ходунками або кріслом колісним. Вона б не змогла доглянути дітей як годиться, оскільки не може швидко реагувати.

Таке запрошення на весілля Кейт сприйняла як ляпас, адже вона дуже близька з нареченою і її матір'ю вже багато років. Коли жінка подзвонила подрузі, щоб висловити своє незадоволення, та зрештою сказала правду – молодята просто не хотіли, аби Кейт зіпсувала їм весільні фотографії зі своїми ходунками і кисневим балоном. Кейт почувається спустошеною.