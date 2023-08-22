Однією з ключових тем, яка згадувалася в коментарях, була взаємна симпатія. Багато чоловіків підкреслюють, що для їхніх стосунків важливо, щоб жінка також була зацікавлена в них.

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Що чоловікам не подобається у жінках

"Для мене особливо важливо, щоб жінка була щиро закохана. Можливо, її цікавить щось у мені або те, що я маю, але це не зовсім те саме, що бути закоханою. У таких відносинах важко буде знайти спільну мову, це не призведе до чогось доброго", – поділився один з чоловіків у Reddit.

"Недостатній зворотний зв'язок" – це ще одна серйозна проблема, яку підкреслили учасники форуму. Але найбільше уваги отримав коментар, що розглядає відсутність зусиль з боку жінок для побудови та розвитку відносин.

Я завжди готовий виявити ініціативу, але очікуватиму спільних зусиль з боку партнерки. Я втрачаю інтерес, якщо виглядає так, що все, на що можна розраховувати, – це моя ініціатива,

– зауважив один із чоловіків.

Будьте уважними один до одного / Fortune

Чимало учасників обговорення погодилися з цією думкою. "Це стало причиною мого розриву відносин. Попри те, що вона була красива, розумна та успішна, мені довелося завжди брати ініціативу. Від вислову "я тебе люблю" до перших обіймів – все залежало від мене. Після двох років відносин мені стало зрозуміло, що це неправильно", – йдеться в одній з історій.

Крім того, було зазначено й про інші "непопулярні" аспекти поведінки жінок. Серед них:

надмірна увага до смартфона, замість уваги до партнера;

зарозумілість та нарцисизм;

грубе ставлення до навколишніх, наприклад, до персоналу, що обслуговує;

неприродно довгі нігті та вії;

використання слова "татусь" під час близькості;

занадто сильна релігійність.

Загалом на форумі виявилося чимало непередбачуваних та цікавих поглядів чоловіків на недоліки поведінки жінок. Це об'єктивно показує, наскільки важливе взаєморозуміння для позитивного розвитку стосунків.