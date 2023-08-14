Чи люблять жінки дивитися порнофільми: неочікувана відповідь сексолога

У суспільстві існує думка, що жінки не люблять дивитись порнографічні фільми. Однак спочатку варто розібратися, як порно впливає на чоловіків і жінок, які почуття викликає та чи справді від його перегляду може бути не приємно.

Про це розповів лікар-психоаналітик, сексолог Міжнародного інституту глибинної психології Едуард Лівінський.

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Часто ми плутаємо порнографію з еротикою. Порнофільми – це натуралістичне зображення статевого акту, що викликає сексуальне збудження. І це відбувається завжди.

Як порнографія впливає на чоловіків і жінок

Здебільшого, чоловіки дивляться порнографію, щоб навчитися чомусь новому, покращити інтимне життя, посилювати збудження. У багатьох випадках роблять це наодинці, а позбавляються напруженості з допомогою мастурбації.

Жінки ж часто вважають, що секс не настільки важливий у стосунках, надають перевагу романтиці та забувають про власну сексуальність. У такому випадку їм зовсім не потрібна порнографія, навіть думок про це нема.



Жінки не люблять порно / Фото Canva

Однак і жінкам, які постійно підкреслюють свою сексуальність, для збудження також не потрібні порнофільми. Для того, щоб зайнятися сексом та отримати максимальне задоволення – достатньо, щоб поруч був коханий чоловік.

Природно, що у жінки вища сексуальність, тому зайве збудження лише призводить до тонусу матки й вона може розслабитися лише в момент оргазму. Якщо ж жінка продовжує перебувати у збудженому стані, приплив крові до статевих органів зберігається і вона відчуває фізіологічний дискомфорт. Саме тому для жінок набагато важливіший повноцінний статевий акт, де чоловік – джерело сексуального збудження та задоволення.

Еротичні фільми – ідеальний варіант для пари

Якщо у вашій парі чоловік полюбляє дивитися порно, а у жінки це викликає дискомфорт, то рішенням може бути спільний перегляд еротичних фільмів. Вони не лише налаштують вас на пристрасний вечір, а й покращать стосунки, адже такі стрічки створені як для задоволення, так і для досвіду.