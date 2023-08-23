Американські експерти діляться своїми дослідженнями і спостереженнями. На що звернути більшу увагу, аби краще розуміти партнера – ділимося у цій статті.

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Стиль розмови жінок

Дослідники взяли інтерв'ю у жінок і з'ясували, що вони частіше запитують. 80% опитаних зазначили, що питають вони навіть тоді, коли самі знають чітку відповідь. На їхню думку, це заохочує співрозмовника залучитися до розмови.

Жінки частіше запитують / Daily Squat

Наступним висновком дослідження став факт, що і чоловіки, і жінки мінімально використовують такі сполучники, як "ммм", "так", "ой", але останні застосовують їх у своїй розмові задля підтримки. До того ж жінки більше зосереджені на спорідненості у розмові та зв'язку з партнером.

Також жінки використовують більше займенників – на 85 тисяч на рік у порівнянні із чоловіками. Такими результатами поділився соціолог Джеймс Пеннебейкер. І, цікаво, що жінки рідше за чоловіків спілкуються з тоном наказу – частіше вони роблять пропозиції, щоб покращити взаєморозуміння.

Стиль розмови чоловіків

Тож, тепер розглянемо особливості спілкування чоловіків. Згідно досліджень, у розмові вони приділяють більше уваги демонстрації своїх навичок, знань або гумору, особливо у компаніях. Ця риса здебільшого переважала у молоді.

Чоловіки люблять давати поради у відповідь на якусь скаргу, бо вважають, що таким чином допомагають знайти рішення проблеми. Також вони можуть перебивати співрозмовника, щоб відповісти на певну тезу чи коментар. Чоловіки використовують більше механізмів для впливу у розмові, щоб досягти своїх цілей.

Чоловіки схильні давати поради / Fotolia

Якщо жінки використовують більше займенників, то чоловіки віддають перевагу артиклям стосовно предметів. А ще вони можуть відволікатися від розмови, занурюючись у власні думки.

Всі ці висновки є загальними. Кожний окремий випадок – індивідуальний і до кожної розмови можна знайти свої ключі.

Секрети порозуміння

Можливо, жінки і чоловіки говорять по-різному і неоднаково сприймають розмову. Утім є декілька порад, як все ж знайти спільну мову.

Дослідники радять слідкувати за динамікою. Інколи ми обираємо функцію слухання і почасти поринаємо у свої думки. Слідкуйте за запитаннями, особливо якщо перебуваєте у компаніях.

У розмові слідкуйте за запитаннями і запитуйте самі / Fortune.com

Можливо й жінки ставлять більше запитань, але не соромтеся питати і ви. Важливо дати партнеру висловити свої внутрішні почуття та переживання. "Золоте" правило здорових стосунків: хочеш дізнатися – запитай.

Важливо, що відмінності у спілкуванні між жінками та чоловіками формують контраст розмови і роблять співрозмовників цікавими одне для одного.