Єдине, що вдалося врятувати – обручка: як пожежа знищила 16 років спогадів великої родини

Пожежа знищила будинок Лізи Калпокас з Ньюарка. На щастя, ніхто не постраждав, а єдине, що вдалося врятувати з руїн – обручка.

Прикрасу Лізі подарував чоловік Роджер на десяту річницю шлюбу. Це все, що залишилося у жінки від спогадів про 16 років щасливого життя.

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16 років Ліза та Роджер разом зі своїми п'ятьма дітьми жили в одному будинку. Він був наповнений теплими родинними спогадами, які тепер перетворилися на руїни. Один із синів був вдома під час пожежі. Йому дивом вдалося вибратися до того, як будівля почала руйнуватися.

Будинок горів дуже швидко. Ми прожили у ньому 16 років і вони згоріли разом з ним,

– розповіла Ліза в інтерв'ю місцевому ЗМІ.

За декілька днів родина зібралася на місці трагедії, аби розібрати завали. Обгоріло майже усе, крім маленької шухляди.

"У моїй спальні стояв один дерев'яний письмовий стіл, який обгорів навколо, крім центральної шухляди. Мій син відкрив її і знайшов там мою обручку", – поділилася радістю жінка.

Ліза одразу одягнула обручку на палець. Прикраса зберегла свій першочерговий вигляд і на диво геть не була пошкоджена вогнем. Біля неї жінка знайшла ще декілька сімейних фото – це все, що залишилося у родини.

Попри все переїздити вони не планують. Ліза та Роджер уже працюють над відновленням будинку. Їм допомогли з будівельними матеріалами і сусіди запропонували свої послуги.

Ми не думали, щоб переїхати в інше місце. Це була погана ситуація, але у нас тут є багато хороших спогадів. Дякую усім, хто допоміг: приніс їжу, речі чи пожертвував гроші,

– додала вона.