Чоловік став для мене "братом" і я одружилася вдруге, – жінка вразила своєю історією кохання

У житті Кріс є двоє чоловіків, яких вона безмежно любить. З першим вона одружилася у 2006 році, а з другим – у 2014 році. Як жінці вдалося попри все дотриматися своєї весільної обітниці першому чоловіку – читайте далі.

Кріс закохалася у Брендона, коли їй було ще 16 років. Він був її першим коханням, і від того часу пара стала нерозлучною.

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Мрії про щасливе життя зруйнувала жахлива ДТП

Жінка завжди думала, що буде з Брендоном усе своє життя. То ж у серпні 2006 року закохані одружилися. Їхнє щасливе життя тривало не довго – 2 роки. В один фатальний день 24-річна Кріс дізналася, що її коханий потрапив у важку ДТП з вантажівкою.

Після автотрощі Брендон 2 місяці провів у комі, а згодом – ще місяці на фізіотерапії після важкої черепно-мозкової травми. Він більше не міг ходити, спілкуватися та потребував цілодобового догляду.

З роками стосунки подружжя змінилися і з романтичних перетворилися на платонічні. Брендон навіть почав ніжно називати дружину "моя маленька сестра". Кріс також почала сприймати чоловіка більше як брата.

Я думаю, що слово "брат" тепер краще визначає наші стосунки. Але я завжди буду носити його серце у своєму серці,

– розповіла Кріс.

Історія кохання Кріс та Брендона: відео

Кріс залишалася поруч зі своїм чоловіком та підтримувала його. Однак через 2 роки жінка зрозуміла, що хоче більшого. Кріс була молодою і мріяла про чоловіка, дітей та сім'ю. То ж вона схвалила важке рішення – рухатися далі.

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Я знала, що завжди буду любити Брендона, і хотіла шанувати свою обітницю: піклуватися про нього та любити у хворобі та здоров'ї,

– зазначила жінка.

Кріс залишилася опікункою для Брендона, але в офіційних стосунках більше з ним не перебувала.

Тепер Кріс живе з двома своїми чоловіками

У 2014 році жінка познайомилася з Джеймсом. Спершу вона переживала, як потенційний партнер сприйме її ситуацію з колишнім чоловіком. Однак Джеймс був батьком-одинаком, тому турбота Кріс про колишнього чоловіка не турбувала його.

"Джеймс вислухав мою історію і мовчки сказав, що згоден. Чомусь він вирішив, що це гарна історія, і він хоче бути її частиною", – розповіла Кріс.

Дивіться відео про стосунки Кріс та Джеймса:

Згодом вона познайомила Брендона та Джеймса, і новий коханий навіть почав допомагати її колишньому чоловіку. Це дуже зворушило Кріс і невдовзі вона вийшла заміж вдруге. Брендон підтримав колишню дружину.



Брендон та Джеймс добре поладнали / Фото Кріс

Зараз Кріс живе з двома своїми чоловіками, адже Брендон потребує постійного догляду. Жінка щаслива, що змогла вдруге зустріти кохання, але й залишилася вірна обітниці, яку дала Брендону.