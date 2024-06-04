Гостя так обурилася дрескодом, що відмовилася йти на весілля: про що просили наречені

Весільний дрескод останніми роками став важливою частиною святкування. Переважно наречені обирають кілька кольорів весілля і просять гостей прийти в одязі саме цих відтінків. Та одна жінка настільки обурилася дрескодом, що в гніві заявила, що не прийде на весілля.

5 заборонених кольорів на весіллі

Сучасні весілля – це часто ідеально продумана подія з розкішним декором. Наречені дбають про атмосферу свята і естетику, тому просять гостей дотримуватися певної палітри кольорів, аби фото та відео з весілля були в одній колірній гамі.

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Одна жінка опублікувала у соцмережі лист, який отримала від наречених. У ньому мовилося: "Будь ласка, не одягайте ці кольори". Унизу було 5 кольорів: білий, пильна троянда, хакі, зелений і оливковий. Наречені пояснили, що у цих кольорах будуть одягнені лише певні люди: білий – для нареченої, зелений – для нареченого, рожевий – для дружок, хакі – для дружбів і оливковий для членів родини.

Та таке прохання дуже обурило жінку. Вона збиралася прийти у білому кольорі, оскільки весілля буде на відкритому повітрі і їй, мовляв, буде спекотно.

Я щойно отримала ці інструкції щодо вбрання для гостей на весіллі. Я отримую прохання не одягати біле (хоча у Маямі зараз жарко, і це весілля просто неба). Забирайся звідси. Я не прийду,

– сказала жінка.



Жінка обурилася через дрескод на весіллі / Скриншот

Цей допис викликав широку дискусію серед користувачів. Дехто писав, що жінка занадто різка, а її бажання прийти на весілля в білому – порушує етикет. Водночас багато людей підтримували жінку й казали, що, наприклад, колір хакі є базовим для чоловічих костюмів, а тому їм буде складно знайти вбрання іншого відтінку.