Жінка створила сторінку для обміну весільними сукнями: результат її вразив

Гвендолін Стулгіс вирішила подарувати друге життя своїй весільній сукні. Вона опублікувала пост у соцмережі і до неї приєдналися ще декілька колишніх наречених, які теж вирішили віддати свої вбрання.

Так виникла ідея створити окрему сторінку для обміну весільними сукнями. Результат дуже вразив Гвендолін!

Дивіться також Наречена зібрала незнайомців, щоб кинути свій букет: неймовірне відео

Сукні мрії

Весільні образи наречених – безумовна інвестиція. І дуже часто наречена усього один раз одягає свою сукню. Тому деякі вирішують її продати чи подарувати.

У мене була приголомшлива сукня на весіллі. Але вона висіла у шафі. Після того, як я забрала її із хімчистки, вирішила опублікувати пост і дізнатися: можливо комусь потрібна сукня. Я хотіла віддати її тій, хто цього потребує,

– розповіла Гвендолін.

Її сторінка отримала назву "Сукні спільної мрії". До неї приєдналися майже 20 тисяч користувачів, а два десятки суконь вже знайшли своїх нових власниць.

"У моїх найсміливіших мріях я ніколи не думала, що є настільки велика потреба. Або що ця група перетвориться на жінок, які допомагатимуть і розширюють можливості інших у такий чудовий спосіб. Багато хто тут просто для того, щоб підбадьорювати одна одну", – відзначила авторка проєкту.

Функціонал сторінки дуже простий. Колишні наречені публікують фото суконь, які хочуть віддати, вказують розміри та усі деталі. Якщо хтось цікавиться пропозицією – може зв'язатися з користувачем. За час роботи "Сукні спільної мрії" розширили асортимент – на сторінці можна знайти навіть сукні для подружок нареченої та інші аксесуари.