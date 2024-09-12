Жінка переспала з 20 одруженими чоловіками, щоб "зрозуміти свого коханого"

56-річна жінка крутить романи з одруженими чоловіками після того, як її коханий зізнався, що зрадив її. Дружина сказала, що пробачила чоловіку, але в глибині душі жадали помсти та розуміння – чому коханий вчинив так з нею.

Дружина не змогла пробачити зраду чоловіка

Історією свого життя британка поділилася анонімно, то ж назвемо її Марія. Вона розповіла, що зустріла свого майбутнього чоловіка Патріка у 27 років. Через два роки закохані одружилися і в 32 роки Марія народила коханому двох дітей.

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Марія думала, що у неї щасливий шлюб. Вони з чоловіком розуміли один одного і вели активне сексуальне життя – вони кохалися щонайменше раз на тиждень. То ж дружина була просто приголомшена, коли після 12 років спільного життя Патрік зізнався, що зрадив її з колегою з роботи. Інтрижка чоловіка тривала 6 тижнів, та зрештою він усе припинив, бо більше не міг брехати дружині.

Усі уявлення Марії про її шлюб зруйнувалися на очах. Вона думала про розлучення, але все ж вирішила пробачити чоловіку, бо їй стало шкода прожитого разом часу. Однак Марію найбільше цікавило одне питання – чому Патрік зрадив її. Вона не розуміла, що саме штовхнуло чоловіка на цей вчинок, адже у них все було добре.

Після багатьох розмов стосунки подружжя нібито налагодилися через пів року, однак Марія ніяк не могла забути зради чоловіка. Після кількох келихів вина вона вирішила зареєструватися на сайті для знайомств, де сидять лише одружені люди.

Я хотіла поговорити з іншими чоловіками, щоб зрозуміти їхню мотивацію до зради. Це прояснило б, що відбувається в голові Патріка,

– пояснила Марія.

Так жінка познайомилася з 49-річним Саймоном, який мав власну поліграфію. Він дуже приваблював жінку, то ж після кількох зустрічей вони переспали. Саймон пояснював, що шукає роману поза шлюбом, бо його не влаштовує секс з дружиною. Це пояснення Марії не підійшло, адже у них з Патріком у цьому плані все було добре.

Саймон та Марія зустрічалися кілька місяців, і жінка у той час була дуже щасливою. Вона брехала Патріку й абсолютно не відчувала сорому.

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Після Саймона Марія зустрічалася та спала з іншими одруженими чоловіками. Усі вони мали приблизно однакове пояснення причини зради: прохолода у ліжку з дружиною.

Я думаю, що деякі справді щиро любили своїх дружин. Коли я зустрічала нового коханця, то почувалася могутньою і поступово зрозуміла, що насолоджуюсь помстою. Я не пишаюся цим, але я не планувала розповідати Патріку,

– сказала жінка.

Марія не розповіла Патріку правду

Зрештою її шлюб таки почав страждати. Марія перестала приділяти час Патріку, бо просто не встигала. Після 2 років постійних інтрижок дружина вирішила розлучитися зі своїм чоловіком. При цьому, вона так і не зізналася у справжній причині свого рішення. Марія збрехала, що не може пережити зраду Патріка.

Після розлучення жінка продовжила спати з одруженими чоловіками і зрештою почула відповідь на питання, яке так її турбувало. Один з коханців Марії пояснив, що чоловіки закохуються у колег, бо відчувають певний зв'язок. Мовляв, робочі завдання об'єднують людей, то ж деякий час вони думають, що найкраще розуміють один одного. Коли пелена з очей спадає, чоловіки розуміють, що все це не мало міцного підґрунтя, і повертаються до своїх дружин.

Хоч Марія і дізналася причину зради, та не змінила свій спосіб життя. Вона досі зустрічається з одруженими і їй це подобається. При цьому жінка зауважує, що не хоче розбивати сім'ї.